St. Pöltner Talente brillieren bei Prima la Musica

Der „prima la musica“-Musikwettbewerb stellt einen wichtigen Meilenstein im musikalischen Werdegang von vielen Musikschülerinnen und -schülern dar. So auch vom Nachwuchs der Musik- und Kunstschule St. Pölten. 32 teilnehmende Talente überzeugten die Fachjury und holten Erfolge. Fünf Teilnehmende schafften den Einzug in den Bundeswettbewerb, der von 18. bis 29. Mai in Graz ausgetragen wird. Zwei Flötistinnen brillierten zudem in der Plus-Kategorie. Sie holten in der universitären Wertung Silber sowie Gold mit sehr gutem und ausgezeichnetem Erfolg.

„Die Musikschüler und -schülerinnen haben beim diesjährigen Landeswettbewerb großartige Leistungen gezeigt“, ist Musikschulleiter Lukas Schönsgibl begeistert. Eingeteilt in Alters-, Instrumente- und Ensemble-Rubriken traten die Musikerinnen und Musiker in den Kategorien Flöte, Fagott, Oboe sowie Kammermusik für Klavier, Streichinstrumente, Zupfinstrumente und Vokalensembles vor die Jury. Insgesamt 18 erste Preise, drei davon mit Auszeichnung, sowie zwei zweite Preise kann die Musikschule verbuchen.

Fünf Musiktalente schafften den Einzug in den Bundeswettbewerb in der Rubrik Violine. „Diese Leistungen sind besonders bemerkenswert, da die Konkurrenz unter den Nachwuchstalenten in dieser Kategorie besonders groß war“, betont der Musikschulleiter. Die Teilnahme am Bundesbewerb gilt als der größte Erfolg des Musikwettbewerbs.

Drei Duos erhielten zudem den ersten Preis mit Auszeichnung. Darunter brillierte „Saitenklang“ mit Emma Heinrich und Raphaella Anastasia Steinmetz an der Harfe. Francisco Carbó Fuster und Ioana Soare zeigten ihr Können in der Kategorie Violine – genauso wie das Klavier-Duo „Hörenswert“ mit Anna und Lukas Hörwertner. Zwei zweite Preise in der Kategorie Violoncello konnte das Duo „2+Cello“ sowie das Trio „Legato“ erreichen.

Plus-Kategorie zeigt universitäres Level

In der universitären Plus-Wertung konnte Anna Andrae im Fach Querflöte mit Gold und ausgezeichnetem Erfolg brillieren. Sie erreichte 92,20 Punkte von 100 Wertungspunkten. Die Flötendarbietung von Mira Langhammer wurde mit 86,80 Punkten bewertet. Sie erhielt Silber mit einem sehr guten Erfolg. Die Plus-Wertung sei besonders herausfordernd und entspricht musikalischen Anforderungen auf universitärem Level. Die vorgegebene Vorspielzeit ist beispielsweise länger. Auch die vorgetragenen Stücke beinhalten komplexere Passagen.

Schönsgibl merkt an: „Die Lehrkräfte verdienen ebenso besondere Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Fähigkeiten, ihre Schülerinnen und Schüler so zu unterstützen und zu motivieren.“ Die Leistungen der regionalen Musikschülerinnen und -schüler seien ein Beweis für das große Engagement und die harte Arbeit, die in ihre Ausbildung investiert wird. „Dies spricht auch für die herausragende Qualität der regionalen Musikschulen“, ist der Musikschulleiter überzeugt.

