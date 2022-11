Rosenberger ist nun in Pension: Pächter für Landgasthaus gesucht

Werbung

Für seine Hausmannskost sowie seine riesigen Portionen war das Landgasthaus Rosenberger an der Nadelbacher Straße über Jahrzehnte bekannt. Seit September ist das Lokal geschlossen. Gastronom Günter Rosenberger ging in den wohlverdienten Ruhestand. Seither wünscht er sich eine Nachfolge, die „den Betrieb mit ähnlichen Werten weiterführt“.

Vor 18 Jahren hat der Gastronom den Traditionsbetrieb von seinem Onkel übernommen. Im Laufe der Jahre hat sich einiges getan. 2005 hat er das Gasthaus komplett umgebaut und auf 120 Sitzplätze erweitert.

Der ehemalige Pächter blickt auf zahlreiche Veranstaltungen wie Vereinstreffen, Konzerte sowie Landjugendbälle zurück. „Hier sind die Leute gerne zusammengekommen, haben gut gegessen und sich ausgetauscht“, schwelgt er in Erinnerungen.

Laut Rosenberger stehen die Chancen gut, dass der Betrieb weitergeführt wird. Momentan gibt es schon zwei konkrete Interessenten. „Fix ist aber noch nichts. Bewerbungen werden gerne weiterhin entgegengenommen“, informiert er.

Die viele freie Zeit in der Pension will er genießen. Reisen, Hobbys und eine Computerschulung stehen schon auf seiner Agenda. „Nach insgesamt 26 Jahren in der Gastrowelt, mit maximal drei bis vier Tagen Urlaub im Jahr, war dafür einfach keine Zeit.“

