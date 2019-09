Am 8. Dezember des vergangenen Jahres durften die Wölfe zuletzt über einen Heimsieg jubeln.

Gegen den TSV Hartberg müssen endlich wieder Punkte her, war man sich am Sonntag auch in der Hypo-Lounge der NV Arena einig. Die neuerliche Niederlage trübte dann doch ein wenig die Stimmung.

"Ein schöner Abend, an dem ich viele Freunde getroffen habe, ein interessantes Spiel mit einem leider verdienten Sieger", brachte der 2. Landtagspräsident Gerhard Karner die Sache auf den Punkt. Mit den Wölfen litten auch seine Politiker-Kollegen Ex-NR-Abg. Anton Heinzl und St. Pöltens Stadtrat Markus Krempl-Spörk.

Ein besseres Ergebnis hätte sich wohl auch NÖFV-Vize Leopold Dirnegger gewünscht. Naturkosmetiker Wolfgang Stix und Hotelier Leo Graf nahmen es mit Humor - blieb ihnen auch nichts anderes übrig - ebenso wie den zahlreichen Fans aus Pyhra die vergeblich auf den Einsatz ihres erkrankten Lokalmatadors Michael Ambichl gewartet hatten.

