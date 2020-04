Heimische Gastronomen haben in den vergangenen Wochen neue Wege gefunden, um die St. Pöltner mit frisch gekochten Speisen zu verwöhnen, trotz gesperrter Gaststätten und trotz aller vorgegebenen Einschränkungen. Viele Wirte haben ihre Küche nicht kalt gelassen und sind zu Caterern geworden.

Etwa Leo Graf, „weil ja nicht vorhersehbar war, dass das so lange dauert. Daher haben wir uns überlegt, wie wir unter den gegebenen Voraussetzungen zu Einkünften kommen können“, erklärt der Hotelier und Gastwirt, der durchaus positiv über seine Erfahrungen der vergangenen Wochen spricht. „Sehr viele Menschen, die in der Stadt arbeiten, haben sich bei uns ihr Mittagessen geholt – alle Kantinen sind ja geschlossen.“ Manche Firmen bestellten sogar im Kollektiv Tag für Tag ihr Mittagsmenü, etwa die Oberbank. „Wir schätzen die frischen Mahlzeiten und das tolle Service und möchten mit unserer Bestellung auch ganz bewusst die regionale Wirtschaft unterstützen“, betont Direktor Franz Frosch.

Besonderen Dank bekam Leo Graf auch regelmäßig von älteren Personen, die er beliefert. „Sie haben mir immer wieder gesagt, wie froh sie sind, dass das so klappt. Manche haben sonst keine Möglichkeit, zu einem warmen Essen zu kommen.“ Beim Graf hilft in der Krisenzeit die ganze Familie mit, „nur so geht sich das mit den Kosten aus“. Und natürlich war im Vorfeld alles abgeklärt: „Die Behörden und die Polizei waren äußerst hilfreich bei der Vorinformation und beim Finden der besten Lösung.“ Leo Grafs Fazit: „Ich habe St. Pölten ganz neu kennengelernt, auch Menschen, die ich schon lange kenne.“ Wenn er am 15. Mai sein Restaurant und das Pfiffig im Traisenpark wieder aufsperrt, will er mit dem Catern weitermachen, „zumindest am Anfang“.

Das hat auch Figl-Wirt Matthias Strunz vor, einer der ersten Gastronomen, der nach Schließung der Lokale eine Corona-Speisekarte ins Netz stellte und aufs Catern umstieg. „Das Liefern macht Spaß. Und die Leute genießen es, gemütlich daheim zu sitzen und ein Rind aus Ratzersdorf zu verspeisen.“ Strunz ist überzeugt, dass Liefern ein Standbein beim Hochfahren der Gastronomie sein wird. „Wir entwickeln gerade ein Konzept.“ Dabei eine Rolle spielen wird sicher das Zitronenbackhenderl. „Das ist bis jetzt am besten gegangen – die Leute panieren nicht gerne zuhause.“

Originelle Ideen fürs Abholen

Was zunächst nicht erlaubt war, wird immer beliebter bei den Kunden der Gastronomen: Viele holen sich die bestellten Speisen an viren-sicheren Übergabe-Terminals ab, wie am „Hungerfenster“ beim italienischen Restaurant „La Ciccia“ oder seit Kurzem beim Restaurant „Roter Hahn“. „Was McDonald’s kann, können wir auch“, sagte sich Geschäftsführer Christian Widgruber und konstruierte den „Böck Drive-in“. Dort bekommen Kunden nach vorheriger Bestellung ihr Essen direkt aus der Küche ins Auto geliefert.

„Die Nachfrage ist besonders beim Mittagsgeschäft sehr gut“, freut sich Widgruber. Gewählt werden kann aus der „Bleib-daheim“-Speisekarte, aufgekocht wird frisch – von der „Hausmannskost bis zum Burger“, so Widgruber, der sein Küchenfenster als „Gourmet-Drive-in“ verstanden haben will. Wenn Mitte Mai Gäste wieder die Lokale besuchen dürfen, hat der „Böck Drive-in“ noch nicht ausgedient. Denn auch Widgruber möchte dieses Zusatzangebot in der ersten Zeit nach der Gastro-Öffnung beibehalten, als wertvolle Ergänzung.

Andere Gastronomen nutzten die Gäste-freie Zeit, um ihr Lokal noch schöner herauszuputzen. Otto Raimitz ließ das Schau.Spiel am Rathausplatz neu ausmalen, die Fußböden ölen und einen Schallschutz einbauen. 50.000 Euro investiert der Gastronom, damit alles bereit ist, wenn die Gäste wieder ins Schau.Spiel dürfen.