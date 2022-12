Stadler plant Uni-Komitee für St. Pölten

Universitäre Bildung in elementaren Bereichen wie Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, Medizin, Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Niederösterreich – und da in der Hauptstadt – hat der Gemeinderat bereits in einer Resolution an das Ministerium gefordert. Nun will Bürgermeister Matthias Stadler noch nachlegen.

Ähnlich wie schon bei der Hauptstadtwerdung plant der Stadtchef, ein Komitee für die Etablierung einer Volluniversität aufzustellen. Dieses soll mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bildung, Forschung und Wirtschaft sowie auch anderen wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen besetzt werden.

„Das Komitee soll als Motor die Forderung der Stadt vorantreiben. Durch die Expertise der Mitglieder, konkrete Vorschläge und vernetzende Maßnahmen kann so der Grundstein für die Umsetzung einer Volluniversität in unserer Landeshauptstadt gelegt werden“, zeigt sich Stadler überzeugt und erklärt, wie diese Runde weiterhelfen soll.

