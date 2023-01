Böheimkirchner Generationenpark ist Vorzeigeprojekt

Der Generationenpark im Aufeld findet sich als gelungenes Beispiel für eine naturnahe Grün fläche auf der Website der Initiative „Natur im Garten“. Der Park soll Inspiration und Vorbild für andere Gemeinden sein.

Die Gemeinde hat den 4.000 m² großen ehemaligen Maisacker unter fachlicher Begleitung zu einem öffentlichen Generationenpark mit Spielwiese, Grillplatz, Kräuterschnecke und Erholungszonen umgestaltet. Die Anlage dient damit nicht nur den Bewohnern der Aufeld-Siedlung, sondern der ganzen Bevölkerung als Naherholungsgebiet.

Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden sieht die aktive Umwelt- und Klimapolitik in Böheimkirchen bestätigt. „Es geht darum, den Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld die Natur nahezubringen. Wir setzen damit nicht nur Maßnahmen zum Klimaschutz, sondern schaffen Naturräume, die auch die Artenvielfalt unterstützen. Mit dem Generationenpark gibt es eine Attraktion mehr, wo man seine Fre izeit mit der Familie verbringen kann“, so Dorn-Hayden.

www.naturimgarten.at/unser-angebot/gemeinden/musteranlagen-und-referenzflächen/musteranlage/boeheimkirchen.html

