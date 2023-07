Hink sperrt zu, Dani übernimmt Versorgung in Harland

Seit 2005 betrieb Florian Hink ein kleines Geschäftslokal in der Salcherstraße in Harland. Seit letztem Mittwoch blieb es zu. „Ich war nicht unzufrieden, es waren im Schnitt 80 Kunden pro Tag“, sagt der Wilhelmsburger. Allerdings sei die Personalsituation nicht ideal. „Mit unserer Helga hatten wir zwar nie Probleme, aber eine Vertretung zu finden, war schwer“, so Hink. Künftig will er sich auf seine größeren Filialen konzentrieren, auch die Filiale im Baumarkt Nadlinger wird er schließen. Außerdem liefert er selbst viel aus. „Einige Kunden haben sich schon gerührt, da bringe ich die Ware direkt hin“, so Hink.

Bauernladen reagierte rasch

Letzter Nahversorger in Harland ist nun Danis Bauernladen. Betreiberin Daniela Eibel reagierte rasch und passte die Öffnungszeiten ihres Ladens in der Salcherstraße 63 an. „Wir haben nun täglich außer Sonntag geöffnet und bieten ein großes Sortiment an Bäckereiwaren an“, sagt Eibel. Wie früher Hink hat sie nun von Montag bis Freitag ab sechs Uhr geöffnet, am Samstag ab sieben Uhr.