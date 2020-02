In den letzten Februar-Tagen wird der Fasching noch einmal so richtig abgefeiert in der Stadt. So laden verkleidete Marktbeschicker am Faschingsamstag, 22. Februar, vormittags zum närrischen Grillen auf den Domplatz – und servieren zu köstlichen Schmankerln, Bier und Most, auch Musik und lustige Ideen.

Am Nachmittag des Faschingsamstags lockt dann der Faschingsumzug Narren und Zuseher nach Wagram. Start ist um 14 Uhr. Der Umzug führt von der Rudolf-Wondracek Straße über die Oriongasse und die Plöcknerstraße zur Unterwagramer Straße bis zum Michaelplatz. Anschließend belebt ein Straßenfest mit zahlreichen Ständen die Unterwagramer Straße. Außerdem gibt es bis 22 Uhr Musik und gepflegte Getränke im beheizten Festzelt am Vorplatz der Hauptschule.

Maskerade unter dem Motto „20er-Jahre“

Mit der „Maskerade“ im Rathaus und dem Faschingspfad in Lokalen der Innenstadt verabschiedet sich die närrische Zeit am Faschingsdienstag, 25. Februar. Schon um 14 Uhr geht es los mit der Kinderdisco auf dem Rathausplatz. Ab 16 Uhr wird zur Einstimmung feines Flüssiges von Flair-Cocktails serviert, begleitet von DJ-Musik.

Wagner Bei der Maskerade war schon mal eine Abordnung der Leningrad-Cowboys zu Gast.

Im bunt geschmückten und mit flotter Musik und Showeinlagen bespielten Rathaus tummeln sich dann von 17 bis 21 Uhr Harlekins, Prinzessinnen, Teuferl und vielleicht sogar ein Mafia-Boss oder elegant gestylter großer Gatsby. Denn das heurige Faschingstreiben steht unter dem Motto „Die goldenen 20er“. Das war vor hundert Jahren die Zeit der Charleston-Kleidchen und Federboas, der Perlenketten, Hosenträger und Zylinder-Hüte. Aber: Erlaubt ist, was gefällt. Jede Verkleidung ist willkommen. Die beste Maske wird von Bürgermeister Matthias Stadler um 19.30 Uhr prämiert.

Beim Faschingspfad in den Lokalen der Innenstadt, von BarRock bis Café im Palais Wellenstein, von Schubert über Vino bis Narrnkastl, darf dann fröhlich weitergefeiert und der Fasching verabschiedet werden.

Familienball mit langer Tradition

Das Faschings-Highlight für die jungen St. Pöltner gibt es schon am Sonntag, 9. Februar, 14.30 Uhr im VAZ. Der Union-Familienball bietet wieder eine riesige Spiele- und Erlebniswelt mit Hindernisparcours, Rollrutsche, Hüpfburgen und Bewegungsstationen. Außerdem locken die Kinder-Mitmach-Show, die Schmink- und Leseecke, und die Vorführungen auf der Show-Bühne.