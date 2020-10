Gärtnern ohne Kunstdünger, Pestizide und Torf – das ist die Kernidee der Bewegung „Natur im Garten“. Seit mittlerweile 1999 soll so die Vielfalt in den Gärten der Gemeinden gefördert werden. In der Zwischenzeit sind schon sehr viele Gemeinden mit an Bord. Der Gedanke des ökologischen Gartelns hat sich aber weithin verbreitet und durchgesetzt.

Eine der jüngsten „Natur-im-Garten“-Gemeinden dürfte Herzogenburg sein, denn der Gemeinderat der Stiftsstadt verabschiedete erst in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Beschluss zum Beitritt. Wenige Tage später wurde Herzogenburg bereits in diesen Kreis aufgenommen. „Wir haben zuvor schon alle Kriterien erfüllt, Torf und Pestizide gehören bei uns schon längst der Vergangenheit“, erklärt Bürgermeister Christoph Artner.

Aus der Region Herzogenburg weiters mit dabei ist Nussdorf. Auf biologischen Pflanzenschutz setzt man hochoffiziell in Traismauer, Statzendorf und Wölbling.

„Wir sind zwar nicht dabei, aber wir erfüllen die Kriterien von ,Natur im Garten’“, erklärt St. Pöltens Stadtgärtnermeister Robert Wotapek. In St. Pöltens Gärten sind chemische Dünger verbannt, stattdessen erledigen effektive Mikroorganismen die befruchtende Arbeit. Anstatt giftige Insektizide, kommen Bio-Spritzmittel und Nützlinge zum Einsatz. Auch das Unkraut wird nicht chemisch bekämpft. „Wir flämmen ab, jäten händisch oder bringen Heißwasser zum Einsatz“, so Wotapek.

Ganz ohne „Natur im Garten“ kommt aber auch die Landeshauptstadt nicht aus. Der Sonnenpark im Süden hat eine Plakette, ebenso wie der Sparkassenpark, und der Garten des Hauses der Natur im Museum NÖ ist überhaupt Vorbild seit den Anfängen der Aktion. Seit fast 20 Jahren sehen die Museumsbesucher hier, was in der Region und im ganzen Land auch ohne den Einsatz von diversen Mittelchen wächst. Der Schaugarten wird zu hundert Prozent ökologisch bewirtschaftet. Vor zwei Jahren wurde er noch einmal grundlegend neu gestaltet. Vor kurzem eingezogen sind in Terrarien inmitten der Grün-Oase im Landhausviertel noch Samaragdeidechsen und Würfelnattern.

Neidling soll im kommenden Jahr Mitglied bei „Natur im Garten“ werden. Bürgermeister Stefan Klammer hat bereits erste Gespräche zur Aufnahme geführt. „Wir sind gerade in der Phase in der wir überlegen, wie wir das am gescheitesten angehen“, tüftelt Bürgermeister Klammer am Beitrittsplan.

Wilhelmsburg soll neu aufblühen

Mit vollem Einsatz dabei bei „Natur im Garten“ ist die Stadtgemeinde Wilhelmsburg. Es summen dabei nicht nur die Bienen in den Blumenrabatten, es wurde auch ein Insektenhotel von Bauhof-Mitarbeitern zwischen der B 20 und der Erholungszone am Traisen-Uferweg angebracht. Zuletzt erfolgte ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss für die Bepflanzungsaktion „Wilhelmsburg soll blühen“. Stadtrat Florian Hink nahm deshalb auch Kontakt mit Top-Gärtner Anton Starkl auf. „Er war vor Ort, machte sich ein Bild über unsere Grünanlagen und wird uns künftig beraten“, erklärt Hink.

Bezüglich der bevorstehenden Herbstbepflanzung sind die Pläne von Stadt-Gärtner Franz Renz bereits in Vorbereitung. Innenstadt, Bahnhofstraße, nördliche Stadt-Einfahrt, Töpfer-Park, Hauptplatz und Innenstadtbereich werden neu gestaltet. „Für Nachhaltigkeit entschieden wir uns für Lilien und diverse Rosengewächse sowie Hibiskus“, verrät Renz. Schließlich wolle man dem Motto „Wilhelmsburg soll blühen“ Rechnung tragen, ergänzt Bürgermeister Rudolf Ameisbichler.