Goodies kaufen, Kultur fördern: Crowdfunding für den Sonnenpark

Eine bewegte Geschichte hat der Sonnenpark allemal. Wie seine bewegte Zukunft ausschaut, das entscheidet sich gerade. Mit einem Crowdfunding auf „startnext“ soll die Sanierung der Häuser am Grund finanziert werden.

Das größere Haus an der Adresse Spratzerner Kirchenweg 81 wird mit Geldern von Land und Stadt generalüberholt. Für das Haus 83 fehlen dem Verein Lames/Sonnenpark noch 130.000 Euro. Dann sollen dort ein Clubraum, Proberäume und sogar ein Aufnahmestudio entstehen. Damit geht der Sonnenpark zurück zum Ursprung, denn bereits Ende der 1990er probte dort „Bauchklang“.

„Das ist die einzigartige Chance auf ein ganzjährig bespielbares Kulturzentrum für alle“, sagt Geschäftsführerin Serena Laker. Mit modernem Standard soll es dann mehr Platz geben für Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen, Party, partizipative Projekte und, und, und. „Wir wollen die Stadt mehr in den Park holen“, erklärte Andreas Fränzl bei einer Baustellenbesichtigung. Der Sonnenpark solle für alle da sein: die freie Szene, Studierende, aber genauso Nachbarn und Familien.

Entworfen wurden die neuen Raumkonzepte von Studierenden der TU Wien unter der Leitung des Architekten Peter Fattinger. Der Sonnenpark ist außerdem ein wichtiger Spielraum für die Tangente 2024. Und ein Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit als grüne Oase in der City. Das soll auch die Sanierung zeigen: So wurde ein Dachstuhl von einem Hotel in St. Corona abgebaut und soll jetzt genutzt werden.

Beim Crowdfunding können sich Unterstützerinnen und Unterstützer kreative Goodies sichern – von Klassikern wie bedruckten Textilien über ein Fotoshooting im Park bis zu einem Kimchi-Workshop, der sich in Planung befindet.

