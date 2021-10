Gedenken beim „Grüner Himmel“ am St. Pöltner Stadtrand

Das Andenken an geliebte Verstorbene steht besonders zu Allerseelen im Mittelpunkt. Während vielerorts die Gräber geschmückt werden, übernimmt etwa in der Naturbestattung „Grüner Himmel“ am Rande der Landeshauptstadt die Natur den Schmuck.

Vor zwei Jahren eröffnet, erfreut sich die Anlage großer Beliebtheit. Auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Waldstück stehen 120 Bäume und zehn Steingrabstellen für Bestattungen zur Verfügung. „Interessierte können zwischen Buchen-, Eichen-, Akazien- und Ahornbäumen wählen“, berichtet Eigentümer Georg Winter, der besonders den finanziellen Vorteil der Naturbestattung hervorhebt, denn die Grabgebühr ist nur einmal zu bezahlen. Die Pacht läuft 99 Jahre. „Der Großteil sind Vorsorgekunden, das heißt, sie haben keinen Anlassfall, sie wollen lediglich alles Organisatorische für die Hinterbliebenen klären“, heißt es von der Marktgemeinde Pyhra, dem Betreiber der Anlage.

Caritas gestaltet Trauerraum

Eine Möglichkeit, der Verstorbenen zu gedenken, gibt es im Trauerraum am städtischen Friedhof. Dieser wird von der Kompetenzstelle Trauer in enger Zusammenarbeit mit dem mobilen Hospizdienst der Caritas, der Telefonseelsorge und der städtischen Bestattung eingerichtet. „Es soll ein Ort sein, wo man einfach da sein darf, sich Zeit zum Erinnern nehmen kann, wo man bitten, klagen, beten und stärkende Gedanken mitnehmen kann“, erklärt Gerti Ziselsberger, Leiterin der Kompetenzstelle Trauer. Entlang von zwölf Stationen können die Besucher dem Trauererleben Ausdruck verleihen.

Der Trauerraum ist von Freitag, 29. Oktober, bis Dienstag, 2. November, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.