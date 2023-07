Pflegemaßnahmen am östlichen Wagram sind erfolgreich

„Die ökologisch positive Wirkung ist nicht zu übersehen. Der entfernte Hartriegel wächst kaum nach und die offenen Stellen werden von vielen standorttypischen Pflanzen besiedelt“, so Markus Braun von der Forschungsgemeinschaft Lanius. Johanniskraut, wilder Thymian, verschiedene Salbei- und Kleearten seien erste Anzeichen für die Entwicklung zu einer artenreichen Wiese und bieten für vielfältige Insektenarten eine wichtige Nahrungsquelle. Früher wurde die Fläche teilweise von Schafen beweidet, als diese Bewirtschaftung aufgegeben wurde, verwaldete das Gebiet. Die bislang große Artenvielfalt ging zurück und blieb nur auf den wenigen gepflegten Teilen des östlichen Wagrams bestehen.

Die Stadt St. Pölten nahm sich in Kooperation mit externen Firmen, der Stadtgärtnerei und dem städtischen Umweltschutz dem Gebiet an und stellte gemeinsam mit der Forschungsgruppe Lanius ein Pflegekonzept zusammen. „Dieses basiert auf Vorbesprechungen und fachlichen Empfehlungen. Nun ist eine jährliche Mahd vorgesehen, die von der Stadt übernommen wird, zudem wird der Mahdrest abtransportiert“, wie man bei Lanius erklärt.

Mittlerweile, rund zwei Jahre nach den ersten Pflegemaßnahmen, sind viele Wiesenarten wieder zurück. Hier findet man noch einige der wenigen in St. Pölten verbliebenen Magerrasen mit Raritäten wie dem Ochsenauge, Wundklee, Zittergras, große Kreuzblume und Knäuel-Glockenblume. Dieses Retourkommen sei laut Forschungsgemeinschaft ein langsamer Prozess, der aber aufgrund der immer gepflegten kleineren Abschnitte, die durchaus Artenvielfalt haben, beschleunigt wird. Die ökologischen Verbesserungen sind notwendig, um eine große Vielfalt an Flora und Fauna zu garantieren. „Ab sofort und bei jährlicher Mahd werden keine weiteren speziellen Pflegemaßnahmen nötig sein, um die Wiesenvielfalt am östlichen Wagram zu erhalten“, ist man bei Lanius überzeugt.