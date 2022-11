Kerzen gegen das Vergessen: St. Pöltner Gedenken an Novemberpogrom

Am 9. und 10. November verwüstete ein Nazi-Mob die Synagoge. Die Juden wurden in den folgenden Wochen aus ihren Wohnungen in der St. Pöltner Innenstadt gerissen und viele gequält und schlussendlich ermordet. Gegen das Vergessen ihrer Schicksale zeigen die Steine der Erinnerung, wo diese Menschen vor 1938 Tür an Tür mit den übrigen St. Pöltner wohnten. Kerzen und das laute Vorlesen der Namen der Getöteten im Rahmen der heurigen Gedenkveranstaltung behalten die Opfer in Erinnerung.

Rückblick auf 1938 Gewalt gegen Nachbarn: Die Novemberprogrome in St. Pölten

