Nach Cyber-Attacke: Rosenbauer fährt IT schrittweise wieder hoch

Rosenbauer fährt nach dem Cyber-Angriff vor rund zwei Wochen seine IT-Infrastruktur wieder schrittweise hoch. Das hat der Feuerwehr-Ausrüster nun bekannt gegeben. Die IT-Infrastruktur war als Sicherheitsmaßnahme vorübergehend abgeschaltet worden. Betroffen war auch das Werk in Neidling westlich von St.Pölten, wo rund 170 Menschen arbeiten.

„Obwohl es noch etwas dauern wird, bis wir wirklich zu einem störungsfreien Normalbetrieb zurückkehren, so haben wir doch diese Woche einige wichtige Meilensteine für die sichere Wiederherstellung unserer IT-Systeme passiert“, sagt Rosenbauer-CEO Sebastian Wolf. Er dankt allen Kolleginnen und Kollegen des IT-Bereiches, die „Außergewöhnliches geleistet“ haben, und allen Mitarbeitenden für deren „Geduld unter schwierigen Arbeitsbedingungen“.

Eine Task Force aus externen und internen Fachleuten hat laut Rosenbauer in den vergangenen Tagen sämtliche Unternehmensbereiche durchforstet und den Hergang sowie das Schadensausmaß des Angriffes analysiert. An der Behebung der Probleme werde mit Hochdruck unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet. In der kommenden Woche sollen wieder sämtliche IT-Systeme verfügbar sein.

