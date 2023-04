stp*Gastro präsentiert neuen Vorstand für St. Pöltens Wirteverein

Anfang März wurde Matthias Strunz einstimmig zum neuen Obmann des Vereins stp*Gastro gewählt. Er folgt Georg Loichtl nach. Jetzt hat der neue, starke Mann der St. Pöltner Wirte auch seinen Vorstand beisammen. Und er setzt dabei auf eine Mischung aus „Junge Wilde“ und „Routine“.

So wird neben den Stellvertretern Leo Graf und Otto Raimitz auch Phillip Neuhauser in den Vorstand kooptiert. Auch die Posten Kassier und Schriftführer werden „jung“ besetzt: Barbara Bachinger wird ab sofort für die Finanzen verantwortlich sein (Stellvertreter Martin Rabl), Elisabeth Groiss sorgt dafür, dass alles punktgenau niedergeschrieben wird (Stellvertreter Gerhard Groiss). „Ich will frischen, jungen Wind hineinbringen“, so Strunz bei der Amtsübernahme. Die ersten Schritte in diese Richtung hat er gesetzt.

Und auch an den ersten neuen Ideen wird schon fleißig gebastelt. So wird es im Herbst eine große Gastro-Veranstaltung in der Landeshauptstadt geben, die den Verein weiter einen soll. Details? „Kann ich noch nicht verraten – es wird derzeit daran gefeilt“, schmunzelt Matthias Strunz, „aber eines kann ich versprechen – es wird etwas ganz Neues, etwas ganz Großes.“

