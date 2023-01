Hilfswerk bündelt Kompetenzen an neuem Standort in St. Pölten

Nach neun Monaten Bauzeit zeigte das Hilfswerk Niederösterreich stolz sein neues Haus an der Wiener Straße. Neben Hilfe und Pflege daheim, dem Familien- und Beratungszentrum, einem Einsatzplaner-Office für den Zentralraum und der Logistik-Abteilung, werden in Zukunft auch alle pädagogischen Ausbildungen im Rahmen der Hilfswerk Akademie in der Wiener Straße stattfinden. Das Haus in der Ferstlergasse bleibt, die Wiener Straße bündelt jetzt die restlichen Kompetenzen in der Landeshauptstadt.

Im Laufe des Jahres wird im neuen Hilfswerk-Haus auch ein „Lernort für Pflege und Betreuung“ entstehen. Dieser Raum ist einer seniorengerechten Wohnung nachempfunden und unter anderem mit einem Pflegebett und einem barrierefreien Bad ausgestattet.

"Zum ersten Mal sind unsere Angebote für die St. Pöltner Bevölkerung an einem Platz vereint", freute sich Geschäftsführer Christoph Gleirscher bei der Eröffnung

