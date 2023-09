330% mehr Nichtösterreicher seit 1990, nur 48% mehr Einbürgerungen

57.751 Personen haben 2022 in St. Pölten gewohnt, 45.670 von ihnen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, das sind über 80 Prozent. 1990 waren es noch 94 Prozent. Alle fünf Jahre kamen um die zwei bis drei Prozent Nichtösterreicherinnen und -österreicher hinzu.

Zwischen 1990 und 2022 vertrieben zahlreiche Konflikte Menschen aus ihrer Heimat, viele davon landeten in St. Pölten, erklärt Wolfgang Strasser, Statistikchef im Rathaus. Egal ob der Jugoslawien-Krieg, Golfkrieg, der Krieg in Syrien oder jüngst die Ukraine. Aus dem ehemaligen Jugoslawien leben 2022 genau 1.999 Menschen in St. Pölten, die meisten aus Bosnien und Herzegowina mit 764. Auch Mazedonien ist mit 568 Personen stark vertreten.

Foto: Grafik: Michaela Esberger, NÖN

Massiv angestiegen seit 2015 ist die Anzahl von Menschen aus Asien. Jetzt sind es 2.585, 1990 waren es gerade einmal 115. Die meisten kommen aus Syrien (1.122), danach folgt Afghanistan (742). Und auch aus der ehemaligen Sowjetunion leben viele Menschen nun in St. Pölten. 764 aus Russland, 2000 waren es 41, 2005 schon 503.

Das ist auch damit zu begründen, dass viele Menschen aus Tschetschenien durch den Krieg von 1999 bis 2009 ein Zuhause in St. Pölten gefunden haben. Aus der Ukraine leben 2022 630 Menschen in St. Pölten, 2020 waren es gerade einmal 83. Zu Beginn des Krieges war für viele die Hoffnung da, rasch in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Doch die Infrastruktur in der Ukraine leidet mit dem fortschreitenden Krieg immer nachhaltiger, viele werden bleiben, vermutet Strasser.

Die meisten der Nichtösterreicherinnen und -österreicher kommen aus dem EU-Ausland, Deutschland und Ungarn liegen mit 608 und 663 Personen vorne. Doch absoluter Spitzenreiter ist Rumänien mit 1.067 Personen 2022. Während bereits 1990 jeweils 132 Personen aus Ungarn und Deutschland kamen, waren es damals nur 42 aus Rumänien.

Foto: Nadja Straubinger

Gesunken ist die Anzahl der türkischen Staatsbürger in den vergangenen 30 Jahren. 1990 waren es 1.459, ab 2005 wurden es immer weniger, 2022 leben 1.294 Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft in der Landeshauptstadt. Geringes Plus bei Staatsbürgerschaften Während die Zahl von Menschen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft sprunghaft anstieg, kann Gleiches nicht über die Verleihung der Staatsbürgerschaft gesagt werden. 1990 bekamen sie 84 Personen, 2022 passierte das gerade einmal 124 Mal. Das ist ein Plus von 48 Prozent, obwohl 330 Prozent mehr Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in der Stadt leben. „Die Anforderungen sind gestiegen“, erklärt Strasser.

Die Stadt fasst drei Gründe zusammen, warum Menschen nach St. Pölten ziehen: Bildung, Arbeit und Lebensqualität. Die Zahl der Arbeitsplätze ist höher als die Bevölkerungszahl. „Viele Menschen finden hier einen Job und verlegen deshalb auch oft ihren privaten Lebensmittelpunkt in die Landeshauptstadt“, heißt es aus dem Rathaus.

Auffällig bei Personen aus dem Nicht-EU-Ausland: Sie sind jünger als Menschen aus der EU. Die meisten sind nicht älter als 50, nur verschwindend weniger älter als 75. 70 Personen in St. Pölten waren im Jahr 2022 übrigens staatenlos, bei 123 ist der Status ungeklärt und bei fünf unbekannt. Auch hier steigen die Zahlen. 1990 gab es 10 bekannte Staatenlose in der Landeshauptstadt. 2005 lag die Zahl bei 16, 2015 schon bei 46.