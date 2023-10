Aus Idlib nach St. Pölten: „Für meine Kinder gibt es dort Nichts“

Ein sonniger, windstiller Tag ist nicht der beste Zeitpunkt, um sich mit Saeed Alyousef zu treffen. Denn für PV-Techniker heißt das: perfekte Bedingungen für die Montage. Doch er nimmt sich trotzdem Zeit, um über seinen Weg nach St. Pölten zu sprechen.

Seit 2021 arbeitet er bei der Firma Wildburger, seit 2017 ist er in St. Pölten. Eigentlich ist Alyousef Wirtschaftsinformatiker und kommt aus Idlib. Doch der Krieg hat ihn nach Österreich geführt und die Ausbildung zum Elektrotechniker am Wifi St. Pölten in die Landeshauptstadt.

„In Syrien kann man nicht mehr leben“, erklärt er seine Entscheidung zu gehen. Vor dem Krieg hatte er alles: Job, Haus, Grund. Doch die unerbittlichen Gefechte raubten den Menschen alles, Idlib wurde besonders hart getroffen. Also ließ Alyousef alles hinter sich, für seine Kinder. „Ich bin hergekommen für meine Töchter, nicht für mich. Ich lebe sowieso, aber meine Kinder können dort nicht leben, es gibt keine Zukunft für sie in Syrien.“ Ein Zwillingspaar und zwei Töchter in der Volksschule hat er und in St. Pölten wurde vor fast zwei Jahren sein Sohn geboren.

Doch aus Syrien kann man nicht einfach ein Flugzeug nehmen, meint der PV-Techniker mit einem Schmunzeln. Also ging für ihn und seine Familie der Weg über die Türkei und Griechenland bis nach Österreich. Im Lkw. Nach Österreich wollte Alyousef nach eingehender Recherche: „Es ist ein ruhiges Land, die Sicherheit war mir wichtig für meine Kinder und es gibt hier genug Arbeit.“ Alyousef wollte ein anderes Leben als in Syrien. Deswegen war die Türkei für ihn zum Beispiel keine Option.

Saeed Alyousef hat mit seiner Familie ein neues Leben in St. Pölten aufgebaut. Foto: Maria Prchal

Zuerst ging es für seine Familie und ihn nach Wien, „es war stressig und die Wohnungen waren klein und teuer.“ Auch in Schallaburg hat er ein Jahr gewohnt: „Aber dort gibt es nichts, du musst überall mit dem Auto hin.“ Also fiel auch wegen der Ausbildung beim Wifi die Wahl auf St. Pölten.

Ein Trampolin im Garten als großer Kinderwunsch

Die Familie kam zuerst nach St. Georgen, doch seit einem Jahr nennen sie ein Haus in der Leobersdorfer Bahnstraße ihr Eigen. „Das Erste, was die Kinder sich gewünscht haben, war ein Trampolin für den Garten“, erzählt der Fünffach-Vater. Vier Kinder in der Schule sind ganz schön viel Arbeit: „Ich bekomme für jede Benachrichtigungen in der App Schoolfox, ich muss zu vier Elternabenden. Aber es geht, ich bin zufrieden.“

Auch mit seiner Arbeit ist er voll zufrieden, selbst wenn es viel zu tun gibt im boomenden PV-Geschäft. „Zum Glück gibt es viel Arbeit!“, sagt Alyousef. „Wir sind wirklich froh, einen so guten Mann gefunden zu haben“, meint sein Chef Michael Zeller. PV-Anlagen haben Alyousef auch vorher schon interessiert und auch in Zukunft möchte er Elektriker bleiben: „Ich will kein Doktor mehr werden, ich bin schon zufrieden“, scherzt er. Sehr wohl Ärztin werden will seine mittlere Tochter: „Sie schreibt auch nur Einser in der Schule, sie ist ein Wahnsinn.“ Die Zwillinge würden gerne Lehrerinnen werden. Und die Jüngeren, „die haben ja noch Zeit“.

In St. Pölten hätten sich die Kinder schnell eingelebt, „ihnen hat es gleich gefallen“, ihr Deutsch sei perfekt und ihre Noten sehr gut, erzählt er stolz. Mit seiner Familie ist Alyousef am liebsten am See, spielt mit ihnen Fußball und geht bei schönem Wetter schwimmen. „Es ist eine gute Stadt für Familien. In Wien haben wir nichts gehabt, aber hier habe ich einen guten Job, einen netten Chef, nette Kollegen und wir haben ein Haus. In Wien wäre da keine Chance gewesen.“

Auch das Öffi-System in St. Pölten hebt der Elektrotechniker hervor: „Meine Töchter gehen noch in St. Georgen in die Schule und fahren immer alleine mit dem Bus und dem Zug.“ Neben Bildung und Verkehrsinfrastruktur nennt er das Krankenhaus als großen Pluspunkt für die Stadt sowie das Angebot an Geschäften: „Es passt wirklich alles für mich.“

Auch mit den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern hat er gute Erfahrungen: „Egal wo wir waren, wir haben immer nette Leute getroffen. Wir haben auch jetzt sehr nette Nachbarn.“ Kontakt mit Syrern in der Stadt hat er kaum, denn: „Wenn ich mit Syrern spreche, geht es immer nur um den Krieg, darum, dass alles schlimm ist. Und dann sprechen wir über unsere Eltern und darüber, dass sie noch dort sind, und das tut weh. Ich will das alles hinter mir lassen.“ Deswegen sieht er seine Zukunft klar in St. Pölten: „Wir bleiben hier.“

Mit diesem Porträt endet die Serie „Neu sein in St. Pölten“.