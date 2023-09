Nach St. Pölten zum Tanzen: „Es ist alles, was ich mir erträumt habe“

28 Menschen aus Portugal haben 2022 in St. Pölten gewohnt. Eine davon war Margarida Abreu, Tänzerin beim Europaballett. Und ein anderer davon war ihr zukünftiger Freund, den sie auf einer Party in St. Pölten kennenlernte. Wie es der Zufall so will.

Als die jetzt 20-jährige Balletttänzerin nach St. Pölten zog, war sie gerade einmal 18 Jahre alt, hatte noch bei ihren Eltern gewohnt und war noch nie in Österreich gewesen. „Meine Eltern haben mich herbegleitet, aber es war spannend, dann das erste Mal alleine zu wohnen und die Stadt selbst kennenzulernen.“ Von St. Pölten hatte sie noch nie gehört. „Als ich ankam, war Sonntag und ich war überrascht, wie ruhig es war. Das ist ganz anders als ein Sonntag in meiner Heimat.“ Doch nach einem anfänglichen Kulturschock, vor allem beim Essen, fand sie auch Dinge, die sie an zu Hause erinnern: „Der Markt am Domplatz hat so eine hohe Qualität, das ist wie daheim. Ich will meinen Freund immer überreden, am Samstag für uns hinzugehen.“ Denn auch samstags arbeitet Abreu. Sechs Tage die Woche, von 9.30 bis 16.30 Uhr tanzt sie. Dazu kommen Auftritte, Reisen nach Deutschland bis nach Kanada. Stressig findet sie ihren Job nicht, schließlich liebt sie, was sie tut: „Wenn du so viel Arbeit in dich als Person und als Tänzerin hineinsteckst, sieht man irgendwann einfach den Fortschritt. Und das ist total belohnend.“

Bis nach Kanada reiste Abreu bereits für das Europaballett. Foto: Wolfgang Mayer/Europaballett

Noch eine Gemeinsamkeit hat St. Pölten mit ihrer Heimatstadt Leiria: „Es ist klein, aber es gibt wirklich viele Events.“ Leiria liegt nördlich von Lissabon, beim Surferort Nazaré. „Ich vermisse das Meer“, gibt die 20-Jährige zu. Auch in St. Pölten geht sie viel schwimmen, ihr Lieblingsort ist die Seenlandschaft. „Der Viehofner See hat einfach einen wunderschönen Ausblick. Und das Wasser im Ratzersdorfer See ist wahnsinnig klar. Immer wenn ich kann, gehe ich dort schwimmen.“ Denn Schwimmen war neben Ballett Abreus zweite große Leidenschaft. Beides hat sie mit fünf Jahren begonnen, mit 13 wusste sie, sie wird Tänzerin. Schließlich wurde sie mit 14 am Annarella Sánchez International Conservatory of Ballet and Dance angenommen, an einer der Top-Schulen im Land. Nach ihrem Abschluss las sie dann vom Europaballett und bewarb sich. „Es ist eine kurze Karriere. Aber die nächsten Jahre will ich einfach nur tanzen.“ Danach könnte sie sich vorstellen, in der Firma ihrer Eltern zu helfen. Oder was sich sonst auch ergibt.

Margarida Abreu fand ihr Liebesglück in St. Pölten, mit einem Portugiesen. Foto: privat

Der Vertrag mit dem Europaballett wird jedes Jahr verlängert: „Ich habe mich schon an Österreich gewöhnt, es wäre auf jeden Fall praktisch, hierzubleiben.“ Auch Wien wäre eine Option. Der Kontrast zur Bundeshauptstadt ist ihr sofort aufgefallen, St. Pölten sei netter, kleiner, sicherer. Momentan ist sie durchwegs zufrieden mit der Stadt, mit ihrer Karriere, mit ihrem Privatleben: „Es ist alles, was ich mir immer erträumt habe.“

Die Schwerpunkt-Serie „Neu sein in St. Pölten“ beschäftigt sich mit Menschen, die nicht in St. Pölten aufgewachsen sind, sondern hier hergezogen sind. Jede Woche stellen wir eine andere Person vor und ihre Sichtweisen auf die Stadt.