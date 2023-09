NDU-Rektor: „Ich wollte ein Hausboot an der Traisen“

Wie sind Sie nach St. Pölten gekommen?

Herbert Grüner: Ich bin geborener Franke, meine Karriere habe ich in der Schweiz begonnen, dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da einige berufliche Stationen durchlaufen. Bevor ich nach St. Pölten kam, war ich in Bremen Rektor der Hochschule für Künste. Dann kam das Angebot hier aus St. Pölten, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil es ein tolles Angebot war für eine tolle Universität. Ich war am Anfang etwas zurückhaltend, weil ich dachte, ein Deutscher in Österreich, ob das gut geht. Aber ich habe mich dann mit der Vertretung und der Trägerschaft getroffen und das hat mich wirklich sehr positiv gestimmt, so dass ich meine Koffer gepackt habe und von Bremen nach St Pölten gezogen bin. Das war 2017. Ich kam hierher und habe gleich eine Wohnung in der Altstadt in der Kremser Gasse bezogen und bin dann etwas später in die Rathausgasse gezogen. Mir war es wichtig, nach St. Pölten zu ziehen, auch als Rektor vor Ort präsent und Bestandteil der Bürgergesellschaft zu sein.

Was meinen Sie damit?

Grüner: Dass man Anknüpfungspunkte an die Stadt sucht und an die Stadtbevölkerung. Ich bin zum Beispiel gleich in den Kirchenchor eingetreten, zuerst in Spratzern und jetzt in Stattersdorf. Ich bin auch zur Sportunion gegangen. Das gibt mir die Möglichkeit, auch mit Menschen zusammen zu sein, die jetzt nichts mit Hochschule zu tun haben, was ich sehr schön finde.

Sie haben ja auch noch eine Professur an der Kunsthochschule in Berlin, wie lässt sich das verbinden?

Ich bin so alle zwei Wochen in Berlin, das ist einfach eine Routine mittlerweile. Ich schätze das sehr, weil man auch die Vorteile von St. Pölten dann nochmal deutlicher erkennt. Die kurzen Wege, alles mit dem Fahrrad zu machen. Einfach einmal um den See zu fahren, aus der Wohnungstür herauszukommen, und Leute zu treffen. Das schätze ich sehr. Es ist aber auch manchmal ganz schön, von der Landeshauptstadt Niederösterreichs in die Bundeshauptstadt Berlin zu fliegen oder zu fahren. Das gibt auch nochmal Anreicherungen, kulturelle, kreative, die man nach Sankt Pölten bringen kann, aber auch umgekehrt. Ich habe immer wieder gute Gespräche, auch in Berlin, wo ich die Universität vorstelle, wo ich gefragt werde, was ist denn St. Pölten und ich dann voller Stolz sage, es ist die jüngste Landeshauptstadt Österreichs. Dann werden die Leute neugierig.

Wie war für Sie der Umzug in eine Stadt mit 60.000 Menschen?

Grüner: Bremen ist eine vergleichsweise kleine Stadt mit 600.000 Einwohnern, aber für österreichische Verhältnisse ist das natürlich sehr groß. Ich schätze diese Mittelstandsstruktur hier sehr, weil es wirklich ein breites Angebot für Bürger und Bürgerinnen gibt. Denken Sie ans Landestheater, denken Sie an die Seen oder Einkaufsmöglichkeiten und vor allem Gastronomie. Essen und Trinken kannst du hier jeden Tag in einer vorzüglichen Qualität. Und ich muss dazu nicht weit fahren.

Ich bin sehr gern an den Plätzen dieser Stadt am Rathausplatz, am Herrenplatz. Ich bin auch gerne mal beim Heurigen außerhalb. Ich wechsle auch ganz gern, weil doch jedes Kaffeehaus ein anderes Publikum hat und dann zwischen diesen verschiedenen Kulturen zu wechseln, finde ich wunderbar.

Wie sind Sie denn zum Kirchenchor gekommen?

Grüner: Ich war schon im Kirchenchor in Bremen und dann war einfach die Frage, wo gehe ich jetzt hin. Ich war in einem katholischen Kirchenchor, das ist auch noch ein guter Anknüpfungspunkt für mich, die katholische Szene hier. Ich habe also einen Kirchenchor gefunden, den ich gut erreichen kann und der auch so meinem Niveau entspricht. Also der Domchor wäre sicher zu anspruchsvoll gewesen. Dann habe ich zufällig Spratzern entdeckt, der sich dann aber leider aufgelöst hat, so dass ich dann nach Stattersdorf gegangen bin.

Was haben die gesagt, als da auf einmal der NDU-Rektor mitmachen wollte?

Grüner: Ich stelle mich ja nicht als NDU-Rektor vor, sondern ich bin Herbert und bin Tenor. Das ist das Schöne, dass es ein vielfältiges Spektrum aus Pensionistinnen und Ärzten und Verkäuferinnen ist, und das ist sehr, sehr angenehm, weil man wirklich mit vielen wunderbaren Menschen aus völlig unterschiedlichen Kontexten zusammenkommt.

Und im Dom sind Sie auch gerne?

Grüner: Oh ja, ich besuche die Konzerte im Dom, ich besuche den Gottesdienst im Dom, ich fühle mich der Dom-Gemeinde zugehörig. Ich bin auch ein großer Freund der Ausstellungen im Dommuseum, der sakrale Jugendstil, der gerade da ist, flasht.

Die drei Tenöre des Kirchenchores Stattersdorf:Herbert, Andreas und Wolfgang am Orgelboden der Milleniumskirche. Foto: privat

Was haben Sie sich denn so erwartet als Sie hergezogen sind? Und wie haben sich diese Erwartungen dann mit der Realität gedeckt oder nicht gedeckt?

Grüner: Eine kleine Anekdote, die ich gerne erzähle: Ich kannte St. Pölten nicht. Also habe ich etwas recherchiert und festgestellt, ach die Stadt liegt am Fluss. Darauf kam mir die Idee, ich könnte mir doch ein Hausboot mieten. Und tatsächlich finden Sie da ein Unternehmen, da hab ich hingeschrieben und die wussten nicht, was ich meine, weil sie Hausboote irgendwo auf der Welt vermieten. Und als ich dann nach St. Pölten kam, habe ich verstanden, warum man hier nicht im Hausboot wohnen kann.

Das war meine Erwartung. Das wäre doch toll, ich habe ein Hausboot auf der Traisen, aber die Hoffnung ist zerschlagen worden und dann war klar, da will ich was in der Altstadt haben. Das war sicher auch sehr naiv und das Internet hat meine Naivität dann zunächst auch befeuert, bevor sie enttäuscht wurde.

Jetzt sind Sie in ein Land gezogen, das eigentlich dafür bekannt ist, dass wir einen quasi gratis Hochschulzugang haben. Und Sie sind an eine private Universität gegangen...

Grüner: Ich habe Erfahrung in staatlichen wie privaten Hochschulen und von daher weiß ich, wie das Konzept funktioniert. Ja, wir sind in einem Markt, in dem 95% der Wettbewerber ein kostenfreies Angebot anbieten. Das ist schon besonders, aber unser Erfolg der NDU zeigt, dass wir es mit moderaten Studiengebühren schaffen, ein ausgezeichnetes Studienangebot anzubieten, und das schätzen die Studierenden sehr. Wir haben wirklich eine Infrastruktur, die sich sehen lassen kann, wir haben individuelle Betreuung. Und wenn Sie sich solche Räume und solche Ausstattungen anschauen, das überzeugt die Studierenden. Und außerdem überzeugt es auch die Eltern, es sind häufig die Eltern, die Entscheidungen mittreffen. Und zudem haben wir mit der Trägerin, der Wirtschaftskammer, eine verlässliche Partnerin, die uns auch bei der Finanzierung kontinuierlich unterstützt, indem sie Zuschüsse gibt.

Wie sieht es mit der Diversität bei den Studierenden aus?

Grüner: Sie haben schon diverse Hintergründe. Wir haben Studierende ohne Matura, die wir über Eignungsprüfungen zulassen. Dann haben wir immer wieder Studierende, die aus Familienunternehmen kommen. Die überlegen dann auch, nach dem Studienabschluss in den Familienbetrieb zurückzugehen. Aber wir haben es schon mit einer Studierendenschaft zu tun, die nicht die Bevölkerung repräsentiert. Es sind besonders kreative, besonders gestalterisch qualifizierte Menschen und dann sind es häufig Frauen, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil. Wir sitzen hier gerade in der Ecke mit der Innenarchitektur. Hier haben wir 90% Frauenanteil. Darüber freuen wir uns, aber wir wären auch sehr froh, in manchen Studiengängen mehr Bewerber zu haben.

Wenn Sie noch einmal studieren würden, würden Sie an der NDU studieren?

Grüner: Ich würde sehr gerne an der NDU studieren, allerdings in einem Bereich, der meinen Fähigkeiten entspricht. Wir haben zum Beispiel Management by Design und Management by Innovation, das sind Studiengänge mit einem ökonomischen Kern und einem Design-Bezug, das fände ich super spannend für mich, und da könnte ich, glaube ich, auch meine Kompetenzen gut einbringen.

Nochmal zurück zu St. Pölten. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, aber die Stadt hat im Rest von Österreich oft einen schlechten Ruf.

Grüner: Es geschieht immer noch, was mich verblüfft, dass ich gefragt werde: „Stinkt es bei euch immer noch?“ Mittlerweile habe ich gelernt, das hat etwas zu tun mit einem Industriebetrieb, den es aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt. Dennoch ist das bei manchen Leuten nach so vielen Jahren und Jahrzehnten noch immer das Image dieser Stadt. Aber es ist ja unser Job als Bürger und Bürgerinnen, dafür zu sorgen, dass wir das aktuelle Bild darstellen. Ich verstehe mich als Botschafter meiner Universität, aber auch als Botschafter von St. Pölten. Wo ich bin, erzähle ich, und das wird auch Veränderungen bringen.

Würden Sie St. Pölten als Hochschulstadt sehen?

Grüner: St Pölten ist ein guter Hochschulstandort. Wir haben mittlerweile drei Hochschulen hier vor Ort, es wird eine vierte von Krems hierherkommen [Katholische Pädagogische Hochschule KPH Anm.], was ja auch die Lage betont. Wir haben den großen Vorteil, in der Metropolregion zu sein. Das hilft uns schon, weil wir einen großen Teil unserer Studierenden aus Wien gewinnen. Und aus Niederösterreich ist auch eine gute Anbindung. Wir sind hier, weil unsere Trägerin hier ist. Und es ist ein Standort, mit dem man gut arbeiten kann, man muss einfach bestimmte Rahmenbedingungen berücksichtigen. Es ist zum Beispiel schwer, Abendveranstaltungen durchzuführen, weil wir halt doch eine Pendler-Universität sind. Das muss man realisieren und nicht dagegen kämpfen. Die Stadt ist nicht geprägt durch Studierende, die kommen her und fahren wieder.

Oft sieht man aber, dass Städte, an denen sich Hochschulen ansiedeln, auf einmal zu einer richtigen Studierendenstadt werden.

Grüner: Ich glaube, das hat mit der guten Verkehrsinfrastruktur zu tun. Einige der Studierenden leben auch noch zu Hause. Die zahlen Studiengebühren, dafür keine Wohnung. Das sind alles Dinge, die muss man akzeptieren und damit gestalterisch umgehen. Jetzt haben wir eine große Veranstaltung zum Thema Kunststoff mit 120 Teilnehmenden, die „Mat Days“. Wir schaffen es Leute hierherzuholen, indem wir Ihnen spannende Veranstaltungen bieten. Wir haben das Open House im Frühjahr, wo wir das Haus öffnen für zukünftige Studierende und ihre Familien. Wir haben schon mehrfach Ausstellungen in der Innenstadt gehabt, in leerstehenden Geschäftslokalen, um die Bevölkerung zu informieren, was wir machen. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel Partys am Abend, das ist nicht so erfolgsgekrönt. Wir machen sehr erfolgreiche Lunch Time Lectures, also Veranstaltungen in der Mittagspause.

Was würden Sie denn in St. Pölten sehen, was man noch verbessern kann?

Grüner: Worüber ich wirklich ein bisschen traurig bin, ist das Nachtleben, das fehlt. Im Sommer ist St. Pölten eine Traumstadt. Am Abend sind das italienische Verhältnisse, die Menschen sitzen draußen, es ist das pralle Leben. Im Winter wird es ein bisschen zach. Ich kann das verstehen, weil die Nähe zu Wien zieht einfach die Szene ab. Ich merke, dass auch einige aus der kulturellen Szene nicht hier leben. Im Winter fehlt mir dann dieses Brodelnde, was diese Stadt im Sommer bietet. Ich weiß nicht, wo alle Menschen sind ich glaube, es ist so eine Art Winterschlaf.

Was sind denn Ihre Lieblings-Orte in St. Pölten?

Grüner: Ich sitze sehr gerne am Herrenplatz und lese Zeitung. Ich bin sehr gern an den Seen zum Baden. Und ich bin sehr gern auf dem Gelände der Sport Union, wo ich eine gewisse Infrastruktur nutzen kann und natürlich an der NDU, das ist eh klar.

Dürfen Sie hier wählen?

Grüner: Ich darf kommunal wählen und davon mache ich Gebrauch. Das kommunale Wahlrecht finde ich gut, ich bin Deutscher Staatsbürger und ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt, ganz im Gegenteil, das hat manchmal auch den Charme als Rektor einer Universität, dass man den gleichen Abstand zu allen Parteien hat.

Sehen Sie Ihre Zukunft auch in St. Pölten?

Grüner: Ich bin jetzt schon in der zweiten Amtszeit und das wird dann auch meine letzte sein. Dann lasse ich mich überraschen, was das Leben für mich bereithält. Vielleicht im Hausboot die Traisen hinunter, in die Donau und dann schauen, wo es mich hintreibt. Das ist doch ein schönes Bild.