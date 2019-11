1,1 Millionen Euro investiert NXP in den Neubau des Music Centers, das sich derzeit noch in der Hubert-Schnofl-Siedlung befindet. Am Donnerstag fand der Spatenstich statt. Auf rund 550 Quadratmetern wird beim VAZ ein ebenerdiges Geschäft errichtet, das Gitarren, Streichinstrumente, Klaviere und reichlich Zubehör bekannter Marken im Sortiment haben wird.

"Das neue Music Center wird räumlich anders und größer sein als das alte, ich hoffe aber vor allem besser und kundenfreundlicher“, so Bernard Voak, der 1997 in das damals elf Jahre alte Music Center eingestiegen war. Anfang des Jahres integrierte er mit René Voak das Geschäft in die NXP-Familie.

"Es ist wichtig für die Hauptstadt und die Zentralregion, dass es für die Musikbegeisterten und Musikausübenden mit dem NXP Music Center nach wie vor ein renommiertes Musikfachgeschäft mit mittlerweile über 30-jähriger Erfahrung gibt", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über das Projekt.

Eröffnet wird das neue Music Center voraussichtlich im April kommenden Jahres. Bis dahin bleibt der alte Standort in Wagram geöffnet.