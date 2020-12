Jeder neue St. Pöltner erhielt heuer einen Brief von St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, der die neuen Bürger in St. Pölten willkommen heißt. Darin lädt er auch die neuen Stadtbewohner zu einem persönlich geführten Rundgang durch St. Pölten ein. Bekommen haben das Schreiben nun aber wirklich alle neuen St. Pöltner Bürger. Darunter auch ein Baby, das im Jänner auf die Welt kam. Ob der so eine Freude mit einem Stadtspaziergang mit dem Bürgermeister hat, ist eher ungewiss.

Die Stadtspaziergänge mit den Neubürgern waren in den letzten Jahren ein großer Erfolg, heißt es aus dem Rathaus. Als die Einladungen dazu heuer ausgeschickt wurden, ist ein kleiner Fehler passiert. So wurden nicht nur die erwachsenen Neubürger eingeladen, sondern eben auch die neu auf die Welt gekommenen „Ur-St. Pöltner“ und auch die unter 16-Jährigen. Der Bürgermeister nimmt es mit Humor und hält bei seiner Einladung Wort: „Da wir uns in der Stadt immer über Nachwuchs freuen, werden wir, sobald es möglich ist, eine babygerechte Stadtführung anbieten.“ Der Spaziergang wird barrierefrei sein und einen eigenen Baby- und Kinder-Schwerpunkt haben.