In der Blumenwerkstatt Flowerfairy von Cornelia Grießler stehen erstmals Kunden. Das neue Geschäft in der Rathausgasse konnte – verzögert durch den Lockdown – jetzt öffnen. Und die Innenstadt blüht im neuen Jahr weiter auf. „Blumenbinderei Nentwich“ nennt sich der neue Blumenladen, den der bekannte Gartenbaubetrieb Nentwich im Februar 2021 in der Kremser Gasse eröffnen wird.

So außergewöhnlich wie der Name wird auch das Angebot sein, verspricht Geschäftsleiterin Michaela Nentwich. Neben schönen Blumenarrangements und Geschenk- und Dekoartikeln können die Kunden in der Kremser Gasse dann auch Wohnaccessoires für Haus und Garten entdecken. „Die Blumenbinderei wird eine Erweiterung unserer Floristik in Weißenkirchen sein“, so Michaela Nentwich.

Packerldienst in der Fahrradgarage

Packerl abholen und versenden — das ist jetzt in der Fahrradgarage möglich. Denn in die Radgarage ist jetzt der Paket-Shop DPD eingezogen. In der Fahrradgarage können Räder eingestellt werden, Betreiber Martin Flatz führt auch Reparaturen durch und bietet E-Scooter und Fun-Vehicles an — zum Verkauf und zum Mieten. Jetzt fungiert der außergewöhnliche Shop zusätzlich als DPD-Abhol- und Sendestation. Außerdem hat die Fahrradgarage im Dezember nicht nur montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr offen, sondern auch an Samstagen von 9 bis 14 Uhr.

Raiffeisen Reisebüro reist in neues Büro

Ab Mitte Dezember ist das Raiffeisen Reisebüro St. Pölten an einer neuen Adresse zu finden, in der Wiener Straße 26.

Am neuen Standort werden Kunden künftig wie im Urlaub empfangen, freut sich Filialleiter Maximilian Obruca: „Wir heißen die Gäste in einer kleinen Lounge mit Bartisch willkommen und können sie bei einem Drink ganz entspannt auf die Urlaubsberatung einstimmen.“ Die Arbeitsbereiche der Reiseprofis werden ebenfalls neu gestaltet und bieten ausreichend Platz für bequeme Gespräche unter Wahrung der persönlichen Privatsphäre, so der Filialleiter. Für Maximilian Obruca ergeben sich durch die Attraktivität des neuen Standorts auch noch weitere Vorteile: „Wir haben rundherum viele engagierte Gastronomen, die allein schon durch ihr Angebot Appetit auf Urlaub machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da künftig gemeinsame Veranstaltungen und Open-Air-Events planen.“