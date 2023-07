Mehr Platz für Sport und Spaß gibts am Ratzersdorfer See

Am Ratzersdorfer See ist nun alles bereit für einen sportlichen Sommer. Erst kürzlich wurden die Tischtennis-Tische erneuert und ein zusätzlicher Beachvolleyballplatz geschaffen, jetzt ist auch der Belag am Basketballplatz fertig genauso wie die neue Multicourt-Anlage. Darin kann Fußball, Basketball und Volleyball gespielt werden. Eine Flutlichtanlage, die bei Finsternis auf Kopfdruck für 30 Minuten Licht spendet, macht die Nutzung das ganze Jahr über bis 22 Uhr möglich.

Sollte man den Ball zuhause vergessen haben, kann man sich diesen und andere Sportutensilien beim Sportomat ausleihen. Beim „Easy“-Eisstand gibt es neben kühlen Erfrischungen auch SUP-Ausrüstung zum Ausleihen.

Sanitäre Anlagen saniert und ausgebaut

Häufiger Kritikpunkt am See waren die sanitären Anlagen. Früher standen nur die Anlagen beim Stützpunkt der Wasserrettung und bei der Seelounge zur Verfügung. Diese wurden nun saniert. Zusätzlich gibt es zwei Container etwa mit einem behindertengerechten WC, Wickeltisch und Duschen.