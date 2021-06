Die mobile Jugendarbeit „Nordrand“ des Vereins Jugend und Lebenswelt ist in den ehemaligen Sozialraum in der Neustiftgasse übersiedelt.

Unterstützung kam von Klaus Kletzer, Geschäftsführer von KK-Industries. „Mir ist die Jugendarbeit ein großes Anliegen, weil ich selbst viele Jahre in einer Pfarre in Wien mit Jugendlichen gearbeitet habe. Nachdem die Gemeinde an mich herangetreten war, war ich gerne bereit, die Räumlichkeiten günstig zur Verfügung zu stellen“, so Kletzer. Für Bürgermeister Johann Hell hat die Jugendarbeit in Böheimkirchen großen Stellenwert.

„Ich freue mich über den neuen Standort für die Jugendbetreuung, der dem Wunsch der Betreuer entspricht. Im Objekt gibt es auch eine kleine Freifläche, die von den Jugendlichen genutzt wird“, so Hell. 2021 wird das Projekt aus dem Gemeindebudget mit 25.000 Euro gefördert. Der Betrag musste heuer aufgrund der Finanzlage halbiert werden. Dazu kommen Landesförderungen.

Gesunde Erlebnisse für die Jugendlichen

Gerade in Zeiten von Corona ist es für Nordrand wichtig, dass Jugendliche gesunde Erlebnisse haben und miteinander erfolgreich sein können. So werden umweltfreundliche Projekte wie das Anlegen einer Nützlingswiese umgesetzt.

„Die Möglichkeit, mit Jugendlichen Baum- und Wiesenflächen zu nutzen, ist sehr wertvoll. Als gesundheitszertifizierter Verein verbringen wir viel Zeit in der Natur. Da liegt mit dem neuen Standort viel Potenzial drin“, freut sich die fachliche Leiterin von Nordrand Julia Zauchinger. Mit den Lockerungen sind wieder Outdoor-Projekte möglich, für Jugendliche zwischen zwölf und 23 Jahren ist das aktuell Geocaching. In Böheimkirchen, St. Pölten und Eichgraben sind Caches versteckt, für deren Entdeckung es einen Preis gibt.

„Die Arbeit von Nordrand erfolgt im Einklang mit den Corona-Bestimmungen. Alles, was erlaubt und mit einer Portion Hausverstand sinnvoll ist, wird gemacht“, so Zauchinger. Mehr zur Arbeit von Nordrand gibt es auf jlw.at/nordrand oder instagram.com/nordrandstreetwork .