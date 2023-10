Speicher für grünen Sonnenstrom

Wenn die Sonne hoch am Himmel steht und im kupfernen Kirchendach funkelt, arbeitet die Photovoltaik-Anlage am Kindergartendach auf Hochtouren. Damit der grüne Strom des Sonnen-Krafwerks auch an bewölkten Tagen verwendet werden kann, ließ die Gemeinde nun einen 20 Kilowatt starken Strom-Speicher in einem eigenen Raum einrichten. Mit der Speichermöglichkeit lässt sich der günstig erzeugte Strom rund um die Uhr selbst nutzen und muss nicht zugekauft werden. Der Lithium-Ionen-Akku kostete inklusive Montage rund 18.000 Euro. Über die Hälfte des Kaufpreises wird von der Leader-Region Elsbeere Wienerwald übernommen, den Rest trägt die Marktgemeinde selbst.

Bereits Mitte 2020 beschloss der Gemeinderat die Anschaffung eines innovativen Speichers, der hauptsächlich aus Salzwasser bestehen und damit besonders umweltfreundlich sein sollte. Da das Unternehmen in der Zwischenzeit jedoch in Konkurs ging, musste sich die Gemeinde nach Alternativen umsehen. Der neue und verlässliche Lithium-Ionen-Akku soll zukünftig auch als eiserne Strom-Reserve für die Pyhringer bei Krisen oder großflächigen Blackouts dienen. „Als solcher wird der Speicher auch bei den Planspielen der Mandatare miteinbezogen, bei denen der Ernstfall geprobt wird“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach.