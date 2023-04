„Flederhaus“ übersiedelt von der Seestadt nach St. Pölten

Das „Flederhaus" ist eine Holzkonstruktion mit offenen Giebelwänden. Das Objekt wurde vom Architekturstudio Heri & Salli geplant und hat das Erscheinungsbild eines viergeschossigen Hauses mit Satteldach. Die zehn Meter breiten und sechs Meter tiefen Räumlichkeiten sind frei von sämtlichen festen Einbauten und mit rund 30 Hängematten ausgestattet. Diese laden zum „Abhängen“ mit Aussicht ein.

Ursprünglich war das „Flederhaus" am Vorplatz des Museumsquartiers in Wien situiert. Derzeit befindet es sich in der Seestadt Aspern, wo es als Infopavillon für das Stadtentwicklungsprojekt der Seestadt eingesetzt wurde. Da das „Flederhaus" dort nun einem Wohnbau weichen muss, wurde der Eigentümer von der Baudirektion der Stadt St. Pölten kontaktiert und die Übersiedelung der Konstruktion in die Wege geleitet. Hier soll es langfristig als Ort der Ruhe und Erholung mit Panoramablick am Gipfel des „Rodelhügels“ in der Waldstraße bei der HTL dienen.

Der Ausblick vom "Rodelhügel". Foto: Christian Krückel

Die Konstruktion wurde so konzipiert, dass das „Flederhaus“ leicht demontierbar ist und daher relativ kostengünstig umgesiedelt werden kann. Das Objekt selbst wird der Stadt St. Pölten unentgeltlich überlassen, Kosten fallen nur für Abbau, Transport, Wiederaufbau, Herstellung der Fundierung sowie für die Einreichplanung an. Der entsprechende Antrag zur Umsetzung des Projekts soll nun im Bauausschuss und im nächsten Schritt im St. Pöltner Gemeinderat vorgelegt werden.

