Gemeinde Böheimkirchen schreibt Umweltpreis aus

Mit dem Umweltpreis für Natur, Klima und Nachhaltigkeit will die Gemeinde Böheimkirchen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Firmen oder Landwirte für außergewöhnliche Projekte im Bereich Umwelt- und Klimaschutz auszeichnen. Der Umweltpreis wird ab 2023 einmal pro Jahr vergeben. „Wir möchten dem Umweltschutz den Stellenwert geben, den er verdient hat und mit dem neuen Preis Initiativen in der Gemeinde fördern“, so SPÖ-Bürgermeister Franz Haunold.

Böheimkirchen engagiert sich seit einem Jahrzehnt aktiv in der Umwelt- und Klimapolitik. „Wir haben für die umgesetzten Ideen und Projekte bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Nun soll auch die Bevölkerung vor den Vorhang geholt werden“, so Grüne-Umweltgemeinderätin Maggie Dorn-Hayden bei der Präsentation des Umweltpreises.

Projekte können bis Ende Juli eingereicht oder nominiert werden

Projekte können entweder mit einem nicht formellen Antrag eingereicht oder von der Fachjury nominiert werden. Die Auswahl des Siegers erfolgt ebenfalls durch eine Fachjury. Der Gewinner wird telefonisch oder schriftlich verständigt. Die Prämierung des Siegerprojektes erfolgt im Rahmen einer Auszeichnungsfeier. Nominierungsschluss ist der 31. Juli. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hauptwohnsitz oder ein Betriebsstandort in Böheimkirchen.

