Frequency Festival legt mit Late-Night-Special von Macklemore nach

Die Stimmung bei seinem Auftritt beim Frequency Festival 2019 wird einigen wahrscheinlich noch in Erinnerung sein. Heuer holen die Veranstalter Macklemore zurück nach St. Pölten. Als Special-Late-Night-Act wird der Rapper und Sänger aus Seattle, der gerade sein neues Album „Ben“ herausgebracht hat, wieder einen besonderen Auftritt haben.

Ebenfalls ein Kandidat für eine heiße Show am Traisenufer ist Farruko. Der Frequency-Neuzugang überzeugt mit Reggaeton und Latin-Sound monatlich mehr als 30 Millionen Menschen auf Spotify. Dazugekommen im Line-up sind außerdem Indie-Sound von AJR sowie Edwin Rosen, The Aces, Casey Lowry und Only the Poets, die gerade mit Lewis Capaldi getourt sind.

Alternative Pop-Band THE ACES, CASEY LOWRY, der durch humorvolle Tik Tok-Duets bekannt wurde und ONLY THE POETS, die kürzlich als Support mit Lewis Capaldi getourt sind, sind ebenfalls dieses Jahr bestätigt. Neu zu bieten hat der Daypark auch Kafvka, Ewan Mainwood, Call Me Karizma und Daisy Brain.

Fetter geworden ist auch das Angebot im Nightpark: Gryffin, Kobosil, Lilly Palmer und Wildstylez verstärken das nächtliche Vergnügen.

Alle Acts und Tickets gibt es auf frequency.at.

