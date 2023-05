St. Pöltner Schülerinnen informierten sich über Jobmöglichkeiten

Nach wie vor orientieren sich Mädchen bei der Berufswahl häufig an sogenannten Frauenberufen. Auch dieses Jahr öffnete das Rathaus in St. Pölten seine Türen zum Arbeitsluft schnuppern. Schülerinnen der dritten Klasse der Mittelschule Dr. Theodor Körner 2 mit MINT-Schwerpunkt packten die Gelegenheit beim Schopf. Jedes Jahr werden hier Berufe gezeigt, bei denen Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. So wurden in den Bereichen Bau- und Feuerpolizei, Stadtplanung und im Medienservice (Social Media) die Türen geöffnet.

Mit dem Girls' Day möchte man Mädchen darauf aufmerksam machen, dass es eine große Auswahl an Berufen gibt, die nach wie vor von Männern dominiert werden. Mit dem Blick hinter die Kulissen soll den Schülerinnen gezeigt werden, dass ihre Talente in allen möglichen Branchen erwünscht sind.

Auch die Mittelschule Harland ist jedes Jahre bei der Aktion dabei. Dieses Jahr waren die Mädchen der 3. und 4. Klasse mit Lehrerin Doris Rixinger unterwegs, um die Möglichkeiten technischer Berufe kennenzulernen. Im Wifi durften die Mädels ein Strommessgerät herstellen und probierten erste Werke mit dem 3D-Drucker aus.

