Frauen-Power in Neidling

Sie erhielt bei der Wahl im Gemeinderat 12 der 15 abgegebenen Stimmen, drei waren ungültig. „Ich danke vorweg schon einmal für das Vertrauen und freue mich sehr auf die anstehende Aufgabe“, so die neue Bürgermeisterin. Neidling ist damit auch eine von nur vier Gemeinden in Niederösterreich, die – dank Vizebürgermeisterin Edith Pruckner (links) – fest in weiblicher Hand sind.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.