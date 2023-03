Bis 2025 bekommt Domviertel eine Parkgarage - und mehr

Bis Ende 2025 soll die von vielen lang ersehnte Garage für das Domviertel jetzt Wirklichkeit werden. Diözese und Stadt haben mit der Da Vinci Group und der Benda Immobilien Gruppe neue Investoren gefunden. Im Sommerrefektorium wurden heute, Freitag, die Verträge unterzeichnet. „Miteinander werden wird die Stadt und das Domviertel gestalten“, betonte Diözesanbischof Alois Schwarz. Der Domplatz, der lange nicht im Zentrum stand, werde durch zusätzliche Maßnahmen belebt, etwa mit Veranstaltungen für bis zu 8.000 Menschen bei Konzerten, blickte Bürgermeister Matthias Stadler in die Zukunft. Da sei es auch wichtig, zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen.

Zusätzliches Projekt am Sparkassenplatz

Rund 280 Parkplätze entstehen unter dem „hübschen, geschichtsträchtigen Bischofsgarten“, so Walter Benda. Die Zufahrt soll über die Einfahrt der Frühwald-Garage erfolgen. Gänzlich neu ist der Plan für den Auf- und Abgang. Von der Garage wird man über den Sparkassenplatz zum Domplatz und in die Innenstadt gelangen. Dafür werden die beiden an den Platz angrenzenden Gebäude gleich mitentwickelt. In der Grenzgasse 6 und 8 entstehen Eigentumswohnungen und im Erdgeschoß Gastronomie, erklärt Walter Benda. Darunter kommt eine eigene Garage für die Hausbewohner und die Sparkasse.

Dass die Sparkasse „mit im Boot“ ist freut auch Bürgermeister Matthias Stadler. Damit würden auch die Seitenlagen entwickelt. „Für die Sparkasse NÖ Mitte West war von Beginn an klar, ein für die Landeshauptstadt derart wichtiges Projekt zu untersützen und in dieser Form zu ermöglichen“, betont Helge Haslinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die Eigentümerin der Flächen am Sparkassenplatz ist.

Plattform-Obmann Dominik Mesner, Bürgermeister Matthias Stadler, Bischof Alois Schwarz, Erwin Spiel von der Da Vinci Group und Walter Benda von der Benda Immobilien Gruppe präsentierten die Pläne für die Garage und das Domplatz-Viertel. Foto: Josef Vorlaufer

Ebenso erfreut über die Einigung ist stp*-Plattform-Obmann Dominik Mesner: „Die Parkplätze am Domplatz waren für einige Wirtschaftstreibende sehr wichtig. Die Domplatz-Garage wird maßgeblich zum Erfolg der Innenstadt beitragen. Die Stadt bekommt mit dem Domplatz einen weiteren kulturellen und touristischen Hotspot!“

„Die Tiefgarage im Herzen der Stadt wird die Parksituation nach dem Wegfall der Parkplätze am Domplatz deutlich verbessern“, zeigt sich auch der Geschäftsleiter der Da Vinci Group Erwin Spiel überzeugt. Mit 35 Jahren Erfahrung im Tiefgaragenbau versprach er breite Stellplätze und einen „Betreiber, der sein Geschäft versteht“.

Der Sparkassenplatz und die angrenzenden Häuser in der Grenzgasse werden mit dem Garagen-Bau mitentwickelt. Foto: Max Steiner

Mit den Arbeiten für mit 12,5 Millionen Euro veranschlagten Garagen-Projekts soll unverzüglich begonnen werden. Nach Erfahrungen von Probebohrungen sowie von den angrenzenden Tiefgaragen rechnet man mit rund zwölf Monaten für die archäologischen Arbeiten. Bei der Fertigstellung hofft man auf eine Inbetriebnahme rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2025.

