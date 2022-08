Spanisches für die St. Pöltner Innenstadt

Die Baustellen in der Innenstadt beschränken sich nicht nur auf die Straßen. Auch in den Geschäften wird gewerkt. Einige Geschäftslokale haben sich neu herausgeputzt und eröffnet.

Schneiderei bei „Zalina“ und Möbel von „Enza Home“

Modefans kennen Aust-Fashion in der Rathausgasse und haben sich vielleicht schon gefragt, was die letzten Wochen dort so passiert ist. Betreiberin Anita Gschwandtner-Kraft übernimmt nach dem Store in Krems auch den in St. Pölten, Konzeptoptimierungen und ein Refreshing des Stores werden gerade abgestimmt. Im September ist Re-Opening.

Für den richtigen Stil sorgt außerdem Schneidermeisterin Zulaj Chachieva von „Zalina“ in der Linzer Straße. 2015 machte sie sich selbstständig, ihr erstes Geschäft war in der Nähe des Universitätsklinikums in St. Pölten.

2015 machte sich Zulaj Chachieva selbstständig. Foto: Berna Boran

Chachieva absolvierte ihre Ausbildung als Schneiderin 1990 in Tschetschenien, 2003 flüchtete sie nach Österreich. Nach den Lockdowns laufe das Geschäft wieder ganz gut an, erzählt sie.

Wer sich dann selbst neu eingekleidet hat, kann ja gleich seinem Zuhause auch ein neues Aussehen gönnen. In der Franziskanergasse verkauft „Enza Home“ Möbel. Die Gruppe gehört zum gleichen Unternehmen wie das benachbarte „Shrin Home“.

Delikatessen-Shop am Domplatz ante portas

Das viele Shoppen macht auch hungrig. Zum Glück gibt es bald einen neuen Delikatessen-Shop am Domplatz beim Co-Working „Supertisch“ von Christian Krumböck. Beides soll im September eröffnen. „Wir strecken einmal unsere Fühler in die Fußgängerzone aus“, sagt Don-Fredo-Chef Manfred Hehal.

Bis Weihnachten bleibt der Standort des Gerersdorfer Unternehmens auf jeden Fall bestehen. „Und dann schauen wir. Aber wir glauben, dass das Angebot gut angenommen wird.“ Spanische Spezialitäten von ausgewählten Produzentinnen und Produzenten gibt es direkt vor Ort zu verkosten. „In St. Pölten hat‘s so etwas noch nicht gegeben.“

Hemma Strauss hat zudem ihre Zahnarztpraxis in der Kremser Gasse 1 vergrößert und ist jetzt auch im ehemaligen McShark für ihre Patientinnen und Patienten da.

