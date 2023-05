Segen für renovierte Ortskapelle in Weyersdorf

Seit 120 Jahren besteht die Kapelle in Weyersdorf. Nun wurde sie in einem Jahr Bauzeit saniert. Im Zuge dessen wurde auch eine neue Glocke installiert. Dorferneuerungs -Vereinsobmann Peter Moser und sein Team leisteten für die Sanierung 350 Planungs- und 1.550 freiwillige Arbeitsstunden. Für den Erhalt des Originalzustandes der Kapelle und der Glocke wurden insgesamt 150.000 Euro investiert. Gestemmt werden kann die Summe durch Spendengelder der Ortsbevölkerung, diverse Veranstaltungen, Förderungen der Gemeinde in Höhe von 45.000 Euro und der Pfarre. Generalvikar Christoph Weiss, Bürgermeister Thomas Kraushofer und Pfarrer Josef Piwowarski hoben besonders das Engagement der Dorfbevölkerung und des Dorferneuerungsvereins hervor und dankten ihnen dafür. Mit einem Frühschoppen und gemütlichen Zusammensein im Dorfzentrum fand das Fest ihren Abschluss.

