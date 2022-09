Einzug in die neue Ära in Hafnerbach

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Am Sonntag ist es nun so weit. Dann wird das neue Vereinsheim der Gemeinde feierlich eröffnet. Dort findet neben dem Fußballverein TSU Fußball Hafnerbach und dem TSU Tennis Hafnerbach in Zukunft auch der Blasmusikverein seine neue Heimat.

Beim Lokalaugenschein am letzten Augusttag sieht es noch nach Großbaustelle aus. Gearbeitet wird an allen Ecken und Enden. Ins Auge sticht die neue Tribüne. Ebenso die warme Holzverkleidung im Außenbereich. Bürgermeister Stefan Gratzl lässt als Erstes in den großen Proberaum des Blasmusikvereins hineinblicken. Hier wird durch die Holzverkleidung ebenfalls Wärme ausgestrahlt. Vorbei am Aufenthaltsraum des Musikvereins geht es wieder hinaus, Richtung neuer Tribüne, die künftig auch für andere Veranstaltungen genutzt wird.

Nach den weiteren Räumen und Gastrobereichen von Fußball und Tennis geht es beim Rundgang in die neuen Umkleidekabinen. Diese wurden auf sechs Räume aufgestockt, damit man den sportlichen Anforderungen in Zukunft gewachsen ist. Insbesondere spielte dabei die Nachwuchsarbeit eine Rolle. Vorbei an neuen Lagerräumen und dem Schiedsrichterraum geht es zurück Richtung Haupteingang.

Zukunftsweisende Gestaltung

Ob Feuchte, Platzmangel oder nicht mehr zeitgemäß, es sprachen einige Faktoren für den Neubau. „Das neue Gebäude ist zukunftsweisend gestaltet und ermöglicht eine moderne Verwendung. Bei der Planung und Gestaltung wurde auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geachtet“, blickt Bürgermeister Gratzl zurück. Durch den Holzbau wurde nachhaltig gebaut, ein Brunnen bewässert den Fußballplatz effizient. Die Beheizung mit 100 Prozent Biogas ist von den Kosten und der Nutzung her eine passende Alternative.

Beginn der Feierlichkeiten ist am Sonntag, 11. September, um 8.30 Uhr mit einer Feldmesse, gefolgt vom Festakt mit Segnung um 10 Uhr. Bereits am Samstag, 10. September, findet das erste Sportfest des TSU Hafnerbach im neuen Zuhause statt. Programmpunkte sind Jugendspiele, Legendenmatch, Kinderdisco und eine Rockshow.

