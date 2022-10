Benefit Büroservice stärkt sich für Expansion

Das St. Pöltner Unternehmen Benefit Büroservice, Österreichs führender virtueller Telefonservice, schielt jetzt auch nach Deutschland. Mit einem neuen Investment von mehreren hunderttausend Euro für Wachstum und technologische Entwicklung soll auch dort das Marktpotenzial ausgeschöpft werden. „Wir freuen uns, mit Alberto Sanz, Georg Linnerth und dem Helvetia Venture Fund die perfekten Partner gefunden zu haben, die unseren Erfolgskurs mit unternehmerischem Know-how, Netzwerk und Kapitalstärke unterstützen werden“, so Barbara Brandstetter und Christoph Oblak von der Geschäftsführung.

Investoren mit wertvollen Erfahrungen

Die 2017 gegründete New Spaces GmbH hat als Vehikel des Helvetia Venture Funds bereits in mehrere wertvolle Tech-Start-ups im deutschsprachigen Raum investiert. Alberto Sanz de Lama konnte in den vergangenen 20 Jahren bereits Erfahrung in Führungspositionen bei AutoScout24, eBay, LexisNexis oder Herold sammeln. Er will mit seiner Expertise Benefit Büroservice auf dem Weg zu einem führenden internationalen Anbieter begleiten. Georg Linnerth, Mitgesellschafter von Unternehmen, die sich auf die On- und Offline-Optimierung von Sales- und Marketingprozessen fokussieren, freut sich, seine Erfahrungen aus dem Bereich der Vertriebsdigitalisierung einbringen zu dürfen. „Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen mittels Software und Data steuern, steigern die Produktivität ihrer Vertriebs- und Servicedienstleistungen und damit ihre Wertschöpfung überproportional zum Mitbewerb“, ist er überzeugt.

Auch Geschäftsführung neu aufgestellt

"Nicht nur das starke Wachstum der letzten Jahre hat die Investoren überzeugt, sie sehen, wie auch Barbara, Christoph und ich, das zukünftige Potenzial unseres Unternehmens", ist Gründer Jakob Zehethofer gespannt auf die zukünftigen Projekte. Benefit Büroservice hat sich dafür auch intern neu aufgestellt: Die 40-jährige Barbara Brandstetter und der 27-jährige Christoph Oblak übernahmen als Mitgesellschafter mit September die Geschäftsführung. Jakob Zehethofer will als Hauptgesellschafter weiter Branchen-Know-how einfließen lassen und sich "die Freiheit gönnen, aus einer anderen Perspektive strategisch zu beraten".

Barbara Brandstetter ist als Gründungsmitglied und bisherige Leiterin von Beginn an für den Aufbau mitverantwortlich und wird sich in ihrer neuen Funktion vor allem Kommunikation und Marketing sowie der strategischen Ausrichtung widmen. Christoph Oblak ist seit 2020 Gesellschafter sowie Head of Sales. Er wird mit seiner Erfahrung im Bereich E-Business-Management und insbesonders digitales Prozessmanagement künftig den Tech- und Sales-Bereich verantworten.

