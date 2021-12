Radarladung wechselt in St. Pölten laufend ihren Standort

Wem ist es noch nicht passiert? Man lässt das Auto in die Ortseinfahrt rollen, ist aber zu schnell dran und es blitzt. Vier Radarboxen auf St. Pöltner Stadtgebiet haben erst kürzlich neue Kabinen bekommen.

„Die Kabinen sind kleiner, das kann bei der Auswahl der Standorte einen Vorteil bringen, etwa Sichtbehinderungen minimieren“, erklärt Franz Hofecker, Fachbereichsleiter der Landesverkehrsabteilung. Pro neuer Radarkabine wurden inklusive aller Zusatzarbeiten 12.000 Euro investiert.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

„Scharf“ sind im Bereich des Stadtpolizeikommandos immer nur zwei Radarkästen. „Diese werden im Wechselverfahren von zwei bis drei Wochen an den Standorten ausgetauscht“, sagt Hofecker.

Die Zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen variiert je nach Standort. Sind es etwa an der LB 20 in St. Georgen rund 60 pro Tag, belaufen sich die Blitzer an der LB 1 in Pottenbrunn auf nur zwölf Übertretungen. Die Radarboxen sollen abschrecken.

„Wir wollen natürlich durch die Verwendung der neuen Anlagen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und hoffen, dadurch positiv auf die Verkehrsteilnehmer einwirken zu können“, betont der Fachbereichsleiter.