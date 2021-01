Die Feuerwehren des Bezirks St. Pölten wählen im Jänner ihre Kommandanten. An der Spitze der Feuerwehren gibt es auch einige neue Gesichter, beispielsweise in Gerersdorf und Weyersdorf. Hanspeter Plaimer bleibt hingegen Kommandant der FF-Hausenbach.

15 Jahre im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Gerersdorf waren für Christian Grünauer genug. Zehn Jahre lang war er Kommandant-Stellvertreter und fünf Jahre ganz an der Spitze. Vor einiger Zeit hat Grünauer bereits bekannt gegeben nach der nächsten Wahl nicht mehr für eine Funktion in der Feuerwehr zur Verfügung zu stehen. Neuer Kommandant ist der bisherige Stellvertreter Matthias Fraberger. Neuer Stellvertreter ist Markus Kropshofer. Die Funktion des Verwalters übernimmt mit Nina Zach erstmals eine Frau. Sie folgt auf Thomas Zuser, der 15 Jahre lang Verwalter der FF-Gerersdorf war.

Bei der Feuerwehr Weyersdorf ging bei der Neuwahl ein neues Team an den Start. Zum Kommandanten wurde der 36-jährige Andreas Moser und zum Stellvertreter Patrick Freisleben gewählt. Wie in Gerersdorf wurde auch in Weyersdorf erstmals eine Kameradin in das Kommando gewählt. Daniela Moser ist für die nächsten fünf Jahre Verwalterin.

Das neue Kommando der Weyersdorf mit Patrick Freisleben, Kommandant Andreas Moser und Verwalterin Daniela Moser. Bürgermeister Thomas Kraushofer gratulierte zur Wahl. Gemeinde Karlstetten

Bei der FF-Hausenbach bleibt Hanspeter Plaimer Kommandant. Einen Generationswechsel gab es hingegen bei den weiteren Kommando-Positionen. Josef Hiegesberger jun. Wird Stellvertreter und Heinz Schwarzenbohler neuer Verwalter.