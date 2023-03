FH St. Pölten startet Hub für Kreativwirtschaft und digitale Medien

Die FH St. Pölten hat gestern den Open Innovation Hub “Creative Industries and Digital Media” vorgestellt. Der Hub ist ein neues Innovationszentrum an der FH St. Pölten. Er versteht sich als Katalysator für Kreativität, Innovation und Wachstum in der Kreativwirtschaft und im Bereich der digitalen Medien in St. Pölten und auf europäischer Ebene. Präsentiert wurde der Hub beim 11. SMARTUP Forum der Stadt St. Pölten.

Das Angebot des Open Innovation Hubs reicht von Aktivitäten im Bereich der unternehmerischen Ausbildung bis zur Unterstützung von regionalen Start-ups und Unternehmerinnen. Von Studierenden und Forschenden der FH St. Pölten ausgehende Innovationen sollen die Gründung von Unternehmen fördern und unterstützen.

Die regionalen bis europäischen Netzwerkaktivitäten des Hubs sollen Forschenden und Studierenden, Start-ups und Unternehmerinnen und Unternehmern, wie Investorinnen und Investoren und politischen Entscheidungspersonen ermöglichen, gemeinsam an Herausforderungen und neuen Möglichkeiten im Bereich der Kreativwirtschaft und der digitalen Medien zu arbeiten.

Lebendiges Ökosystem für Innovationen in St. Pölten

“Die Eröffnung des Hubs beim SMARTUP Forum ist kein Zufall. Sie zeigt die enge Verbindung des Hubs mit dem florierenden Ökosystem für Innovation und Unternehmertum in St. Pölten und Möglichkeiten der Vernetzung zwischen der Stadt St. Pölten und der FH St. Pölten“, sagt Malgorzata Zofia Goraczek, die den Hub an der FH St. Pölten koordiniert. Kooperationspartner bekommen Zugang zu hochmodernen Einrichtungen an der FH, zu Schulungen, Workshops oder Hackathons.

Franz Fidler und Thomas Moser von der FH St. Pölten leiten gemeinsam den neuen Hub. "Unser Ziel ist es, ein lebendiges Ökosystem der Kreativwirtschaft und der digitalen Medien zu schaffen, das die besten und klügsten Köpfe zusammenbringt, um mit Start-ups und Unternehmen zusammenzuarbeiten, zu experimentieren und Neues zu schaffen“, sagt Franz Fidler, Leiter des Departments Medien und Digitale Technologien an der FH St. Pölten.

„Durch die Förderung einer offenen Innovationskultur und das Schaffen von Möglichkeitsräumen des Experimentierens stoßen wir Ideen und Innovationen in diesem spannenden Sektor an und tragen zum Wachstum und Erfolg unserer Region bei", erklärt Thomas Moser, Leiter des Instituts für Creative\Media/Technologies an der FH St. Pölten.

Regionaler Hub auf europäischer Ebene

Der neue Hub entstand im Rahmen des Projektes E.I.N.S. - E³UDRES² Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions, gefördert von der EIT HEI Initiative, die Hochschulen beim Aufbau und der Umsetzung von Kapazitäten im Bereich Innovation und Unternehmertum unterstützt.

Dieses Netzwerk hat die von der FH St. Pölten koordinierte European University E³UDRES² gemeinsam mit dem University Industry Interaction Network (UIIN) ins Leben gerufen. Das Netzwerk fördert, dass Ergebnisse aus Lehre und Forschung durch Unternehmensgründungen und andere Formen des Wissenstransfers zu neuen marktfähigen Produkten und Services beitragen. In dem Netzwerk haben sich 7 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus der European University E³UDRES² zusammengeschlossen, um Entrepreneurship und Innovationen in ihren Regionen voranzutreiben.

Der Open Innovation Hub wird von der Europäische Kommission im Rahmen der EIT HEI Initiative finanziert.

Weitere Informationen:

E.I.N.S. Open Innovation Hub “Creative Industries and Digital Media” https://eudres.eu/eins_hub_creative_industries

Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions (E.I.N.S.) https://eins.eudres.eu

European University E³UDRES² https://eudres.eu





