Die Caritas baut am St. Pöltner Lilienhof

Die Caritas der Diözese St. Pölten baut ein Wohnhaus und eine Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen und übernimmt dafür mit 1. Jänner 2022 einen Teil des Lilienhofs von der Congregatio Jesu.

Neu gebaut wird auf dem seit rund tausend Jahren genutzten Areal in Stattersdorf hinter dem Mary-Ward-Haus. Das Wohnhaus soll 40 Menschen Platz bieten, dazu wird es etwa 60 Arbeits- und Betreuungsplätze geben. „Die Errichtung im Zentralraum ist aufgrund der Nachfrage dringend notwendig. Ich bin froh, dass das Projekt nun im Lilienhof optimal realisiert werden kann“, so Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger. Die Caritas geht von einer Investition von rund sechs Millionen Euro aus.

Die derzeit zehn Schwestern werden weiterhin im sogenannten „Schlössl“ auf dem Gelände des Lilienhofes wohnen. Der Seminarbetrieb soll ab Ende 2024 oder Anfang 2025 wieder möglich sein und für Gruppen offen stehen, die hier Tagungen oder Workshops abhalten wollen. Die Mitarbeit im inklusiven Tagungszentrum wird ein Teil der Tagesstätte sein.

Auch vorher bleiben diese Räume nicht leer. Während der Planungsarbeiten im kommenden Jahr stellt sie die Caritas dem Land als Quartier für Asylwerber zur Verfügung.

„Wir freuen uns darauf, dass der Lilienhof auch künftig Gäste aufnehmen wird – zunächst jene, die unseren Schutz auf der Flucht benötigen, und dann Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen ein Zuhause brauchen, in dem sie sich wohlfühlen und die richtige Begleitung erhalten“, so Schwester Gertrud Zenk, Oberin der Congregatio Jesu in St. Pölten.