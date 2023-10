Ärztin eröffnete in der Wilhelmsburger City Box

Seit Ende Juni der praktische Arzt Franz Holzhauser in Pension gegangen ist, hatten die beiden verbleibenden Ärztinnen in Wilhelmsburg zu zweit die Versorgung über. Nun gibt es eine dritte Ärztin. Viktoria Mädel eröffnete ihren Standort in der City Box. Ihre Ordinationszeiten sind Montag und Mittwoch von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr. Dienstag ist geschlossen.

Viktoria Mädel kommt täglich aus Wien. Sie promovierte 2014 als Ärztin für Allgemeinmedizin, war bis 2017 Turnusärztin im Uniklinikum St. Pölten und anschließend fünf Jahre im Klinikum Lilienfeld tätig. Sie hat auch die Vertretung in umliegenden Gemeinden übernommen.

Edith Regler, Viktoria Mellauner, Viktoria Mädel Foto: Franz Holzhauser

„Für mich ist das der ideale Standort, ein Wohlfühlfaktor“, sagt Mädel. Bürgermeister Peter Reitzner betonte bei der Eröffnung: „Wir freuen uns sehr, dass wir sie für Wilhelmsburg als Ärztin gewinnen konnten.“ Er wünschte alles Gute mit einem Wilhelmsburg-Korb. Gekommen waren weitere Gratulanten aus der Gemeindepolitik, Freunde und Familie, um der neuen Ärztin alles Gute zu wünschen.