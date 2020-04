Eigentlich war die St. Pöltner Firma Öko Wind zunächst auf Windanlagen spezialisiert. Nun will Geschäftsführer Julian Weiß in Zwischenbrunn eine Photovoltaikanlage errichten. 825 St. Pöltner Haushalte werden damit künftig mit Ökostrom versorgt.

Die neue Photovoltaik-Anlage wird auf einer ehemaligen Baurestmassen-Deponie errichtet, die die Firma 2014 erwarb. Die Fläche beträgt 4,35 Hektar. Baubeginn ist Ende 2021 oder Anfang 2022, „je nach Dauer der Behördenverfahren“, erklärt Julian Weiß. Seine Firma betreibt insgesamt elf Windanlagen, zwei davon in St. Pölten. Den Schwenk in Richtung Photovoltaik erklärt Weiß mit dem technischen Fortschritt. „Lange Zeit war Photovoltaik eher Liebhaberei. Heutzutage ist es auch wirtschaftlich“, so Weiß.