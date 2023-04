Tennisclub Kasten geht mit Obmann Halbartschlager ins Jubiläum

Bei der Generalversammlung im Bürgerzentrum legte der Vorstand des Tennisclub Kasten eine Bilanz der vergangenen Jahre vor. Erfreulich ist die Entwicklung des Mitgliederstandes, der sich von 195 im Jahr 2015 auf 257 im Jahr 2022 erhöht hat. „Wir rechnen damit, dass sich heuer die Anzahl geringfügig verringern wird, aber weiterhin hoch bleibt“, so Roman Halbartschlager, der bei der Wahl bestätigte Obmann.

Die acht Platzwarte, die jeweils in Zweier-Teams für die Pflege und Instandhaltung der Anlage zuständig sind, bereiten bereits die neue Saison vor. Frischer Sand und neue Linien werden die Spieler erwarten. Besonders beliebt sind Trainings und Kurse für den Nachwuchs, die in den letzten vier Jahren von 270 Kindern besucht wurden. „Mit Viktor Mayerhofer haben wir einen erfahrenen Meisterschaftsspieler und Tenniscoach, der die Jugend in über 2.400 Stunden betreut hat. Die heurigen Kurse sind praktisch ausgebucht“, so der Obmann.

Starten wird die Saison am 13. Mai mit dem traditionellen Mascherl-Turnier, bei dem auch das 40-Jahr-Jubiläum des Vereins gefeiert wird. „Geplant ist ein kleines Fest im Anschluss an die Siegerehrung mit Live-Musik und Begrüßung der neuen Mitglieder“, freut sich Halbartschlager auf eine erfolgreiche Saison.

