Der „Tiger“ ist diese Woche in der Brunngasse gelandet: Der dänische Design-Shop „Flying Tiger“ hat bereits die Auslagen und Regale vollgeräumt mit Dingen des täglichen Bedarfs, von Einkaufskorb übers Kinderspielzeug bis zu Schirmen, Bürobedarf und sogar Snacks. Die weltweit vertretene dänische Krimskrams-Kette ist bekannt für witzige Deko-Artikel und sieht sich als Schatzkiste, wo die Kunden nichts suchen und doch alles finden.

Bunte Auslagen mit allerlei hübschen, praktischen und witzigen Dingen zeigt der „Flying Tiger“ in der Brunngasse. | NOEN, Steiner

3.000 Artikel werden in der großen St. Pöltner Filiale angeboten, und jeden Monat kommen 300 neue Artikel aus Kopenhagen angeflogen. Der

St. Pöltner „Tiger-Shop“ ist übrigens der zwölfte in Österreich, 849 Geschäfte mit den farbenfrohen und praktischen Dingen in dänischem Design gibt es bis dato in Europa.

Verspielte Kunden anderer Natur hat das neue Entertainment-Center in der Heßstraße 7 als Zielpublikum. Das „Palace“ lockt mit Snooker, Billard und Wettlounge und eröffnet am Freitag, 1. Juni, mit einem großen Pokerturnier.

„Damenspitz“ auf dem Herrenplatz

Vinothekar Michael Haydn wird diese Woche sein Lokal auf dem Herrenplatz schließen. Er will sich nur mehr auf das Kerngeschäft Weinhandel und Veranstaltungen konzentrieren, Wein liefern und catern.

Sein Nachfolger Dietmar Knechtl möchte die Vinothek ausbauen. Während seiner Ausbildung zum Diplom-Sommelier hat der ehemalige Manager, der in der Textilbranche tätig war, ein Konzept für ein Café Bistro mit angeschlossener Vinothek entwickelt. Brötchen, Häppchen, Fingerfood und Salate will Dietmar Knechtl anbieten, und auch Frühstück – „Illy Café und knusprig-frische Croissants“.

Dietmar Knechtl erfüllt sich mit seinem Bistro auf dem Herrenplatz einen Lebenstraum. | NOEN, privat

Und natürlich Wein: „Ich möchte mich auf österreichische Weine, vor allem Weißwein konzentrieren“, verrät der Weinfan. Zusätzlich wird der Neo-Gastronom Schaumweine im Programm haben „und ergänzend hochwertigen Prosecco aus Italien“. „Herrenplatz & Damenspitz“ heißt das Bistro, mit dem sich Dietmar Knechtl einen Lebenstraum erfüllt. „Genuss hat mich mein Leben lang begleitet, die Liebe zu Wein und zu gutem Essen“, erzählt der begeisterte Koch und Gastgeber.

„Jetzt kann ich mein Steckenpferd zum Beruf machen und das in Angriff nehmen, was mich mit Leidenschaft erfüllt.“ Neben Spaß und Vergnügen ist das Lokal aber auch Herausforderung für den ehemaligen Manager: „Ich muss davon leben.“

„Ich kann mein Steckenpferd zum Beruf machen.“ Dietmar Knechtl, Gastronom

Eröffnet wird das Bistro mit den 44 Schanigartenplätzen am Freitag, 15. Juni. Geöffnet hat es dann von Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr. Mitarbeiter werden noch gesucht. „Jetzt geht es ans Finalisieren. Ich will eine Wohlfühlatmosphäre für meine Gäste schaffen. Ich geh da hinein mit einer ausbaufähigen Idee – und ich bin zuversichtlich, dass diese wächst.“