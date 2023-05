Song als Vorbote von neuem Album von St. Pöltner Band

Kreativ, musikalisch begabt und zurückversetzt in die 90er zeigt sich die junge Band „Laundromat Chicks“. Bandleader Tobias Hammermüller begann mit 13 Jahren seine ersten Songs zu schreiben. 2021 gründete er mit St. Pöltner Musik-Tausendsassa Felix Schnabel die Band „Laundromat Chicks“. Kurze Zeit später folgte das Debütalbum „Trouble“. Nun erschien ihre aktuelle Single als Vorbote des neuen Albums.

„Mit ‚Let's Do This‘ habe ich versucht eine platonische Liebeserklärung zu schreiben, ohne dass es kitschig oder unangenehm wird. Grundsätzlich geht es in dem Lied um jede Form von Liebe“, erzählt der 19-Jährige von der Botschaft des Songs. Auch ein dazugehöriges Musikvideo wurde releast. Ausschnitte aus alten Dokumentarfilmen, Home-Movies und Lern-Videos sollen als Zusammenspiel von Songtext und Bildausschnitten eine neue Bedeutung bekommen. „Ich habe versucht Bilder aus ihrem Originalkontext zu reißen, um zu schauen, was sie sonst für eine Stimmung auslösen können“, gibt Hammermüller preis. Dabei sei ihm am wichtigsten, dass Musik und Video unterbewusst stimmig sind.

Aufgenommen hat Hammermüller das Album am Dachboden der Wiener Band „Jansky“. „Martin Rupp von der Band hat es gemischt und mir viel bei den Arrangements geholfen“, berichtet der Maturant. Innerhalb von fünf Monaten sei letzten Sommer das Mini-Album entstanden. „Es geht viel ums Aufwachsen in einer Kleinstadt. Dabei ist aber das Meiste frei erfunden oder mit Inhalten von alten Filmen vermischt“, beschreibt der Musiker „Lightning Trails“. Sieben Songs, die der Bandleader in die Kategorie Chamber Pop oder Slacker Rock packen würde, werden am Album vertreten sein. Am 16. Juni soll die LP vorab digital veröffentlicht werden. „Im Herbst wird es dann eine Kompilation mit „Trouble“ und „Lightning Trails“ auf Vinyl geben“, verrät der Musiker.

