St. Pöltner Rapper ChiLL-iLL sucht  „Raum & Zeit“

Die Wichtigkeit von positiver Energie, der Wunsch, sich von Zwängen zu befreien, und Frieden auf der Welt – diese Message übermittelt Siegfried Gansch alias ChiLL-iLL in seiner neuen Single. Menschenleere Plätze, flackernde Straßenbeleuchtungen sowie St. Pölten bei Nacht – all das packt der Musiker in das dazugehörige Musikvideo.

„Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung hat jetzt perfekt gepasst. Man sieht, dass Musik zeitlos sein kann.“Gansch schrieb den jetzt veröffentlichten Song bereits 2014

„I wü weida Mensch sei, der si vom Zwaung befreit. I wü afoch mochn kenna, wenn da Draung moi schreit. I brauch haufenweis‘ – Raum und Zeit“, rappt der Musik-Tausendsassa im Clip. Dabei streift er während des Lockdowns durch berühmte Plätze der Landeshauptstadt.

Geschrieben hat er den Song bereits vor sieben Jahren. Herausgebracht wurden Track und Video erst Mitte Dezember. „Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung hat jetzt perfekt gepasst. Man sieht, dass Musik zeitlos sein kann“, erzählt der 35-Jährige über den Titeltrack seines kommenden Albums.

Die Kombination von Clip und Text soll die aktuelle Corona-Situation darstellen, gepaart mit seinem Streben nach innerer Balance und Weiterentwicklung. „Inhaltlich lässt sich viel auf das Hier und Jetzt umlegen. Mir ging es auch mehr um Impressionen und nicht um ein klassisches Performance-Video“, sagt Gansch über sein Meisterwerk. Die leer gefegten Plätze des nächtlichen Stadtbildes sollen „Raum & Zeit“ veranschaulichen.

Von den Lyrics bis zum Artwork hat der Künstler alles selbst produziert. Unterstützung an den Vocals und an der Kamera holte er sich von seiner Lebenspartnerin. „Das gleichnamige Album wird voraussichtlich im April oder Mai erscheinen“, verrät ChiLL-iLL.