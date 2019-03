In St. Pölten leben die unmotiviertesten Mitarbeiter aller Landeshauptstädte – zumindest, wenn man dem Ergebnis einer Studie von Kununu glauben schenkt. Die Online-Plattform zur Bewertung von Arbeitgebern analysierte mehr als 33.000 zwischen 31. Jänner 2018 und 1. Februar 2019 eingelangte Meldungen in Österreich.

St. Pölten landete mit einem Wertungsschnitt von 3,56 auf dem letzten Platz, am besten stieg Bregenz mit 4,11 Punkten aus. Besonders schlecht wurden von den Beschäftigten in der NÖ Landeshauptstadt das Vorgesetztenverhalten (3,24) und die Kommunikation (3,26) bewertet. Am besten empfanden sie bei ihrer Bewertung auf kununu.at den Kollegenzusammenhalt und (3,79) und die interessanten Aufgaben im Betrieb (3,77).

„Firmen, die auf jene Faktoren positiv einwirken, die die eigenen Mitarbeiter motivieren, haben sich einen klaren Wettbewerbsvorteil gesichert, wenn es darum geht, die besten Köpfe zu halten“, ist Johannes Prüller von Kununu überzeugt.

Nicht erklären kann sich das Ergebnis der Studie Arbeitspsychologin Michaela Stockinger, die betont, dass man das mit Vorsicht genießen müsse: „Auf solchen Onlineplattformen bewerten häufig Ex-Angestellte ihre alten Arbeitgeber.“ Laut Stockinger ist es aber möglich, dass die Situation von Kika/Leiner und Voith Auswirkungen auf das Ergebnis hat.