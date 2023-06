Wilhelmsburg hat wieder einen Bürgermeister

Das hatte es schon lange – oder vielleicht gar nie – bei einer Gemeinderatssitzung gegeben, dass an die 50 Wilhelmsburger mit dabei sein wollten, als der neue Bürgermeister gewählt werden sollte. Die Zuhörer füllten den Eingangsbereich der Musikschule, etliche Sessel im Saal beim Eingang in das Musizierzimmer und lehnten an den Wänden hinter den Mandataren.

„Wir haben turbulente Wochen hinter uns, warten heute auf ein Ergebnis, beginnen wieder bei null“, eröffnete die interimsmäßige Bürgermeisterin Sabine Hippmann (Grüne), jetzt wieder Vizebürgermeisterin, die Sitzung. Der Wahlvorschlag der SPÖ lautete auch diesmal Peter Reitzner, jener der ÖVP wieder Simon Obermayer - so wie beim letzten Mal. Doch diesmal gingen von den 29 abgegebenen Stimmen 16 an Reitzner, 13 an Obermayer. Somit gibt es in der Stadt wieder einen roten Bürgermeister.

Reitzner: „Will für Wilhelmsburg arbeiten, wurscht, was passiert.“

„Ich sage zuerst ein Dankeschön!“, meldete sich der neue Bürgermeister Peter Reitzner zu Wort und betonte: „Wir wollen überparteilich arbeiten. Es gab gute Gespräche im Vorfeld. Natürlich war ich beim letzten Ergebnis etwas enttäuscht, aber ich will für Wilhelmsburg arbeiten, wurscht, was passiert. Die Bevölkerung hat es verdient.“

Im Interview ergänzt der 26-jährige Bürgermeister später noch: „Für Wilhelmsburg ist es wichtig, dass alle eine gute, überparteiliche Zusammenarbeit anstreben. Es ist keine Zeit für unnötige Streitereien, viele wichtige Projekte sollen umgesetzt werden.“ Reitzner appelliert an alle Parteien, „die politischen Interessen hintan zu stellen, um gemeinsam Wilhelmsburg in Zukunft zu gestalten“.

Obermayer blickt voraus auf Wahlen 2025

Zur Wahl sagt ÖVP-Mann Simon Obermayer: „Es ist eine knappe Entscheidung. Wir warten auf das Jahr 2025, da wird es wieder Wahlen geben.“ Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann ist froh, „dass wir wieder einen Bürgermeister haben und hoffentlich bald wieder erfolgreich für unsere Stadt arbeiten. Die Unterstützung der Koalition ist sicher“. FPÖ-Stadtpartei-Obmann Christian Brenner meint: „Der Stillstand ist beendet. Die SPÖ ist noch mit einem blauen Auge davongekommen.“

Die nach der Wahl Reitzners frei gewordene Stelle des SPÖ-Stadtrates übernimmt Mario Springer. Bei 29 Stimmen gab es nur zwei ungültige.