Für Josef Kowar ging es bereits am ersten Arbeitstag als Dompfarrer in medias res. Denn der Erste des Monats fiel auf einen Sonntag und da stand natürlich gleich die Messe in der Domkirche auf dem Programm. Gläubige und Geistliche der Dompfarre hießen ihren neuen Pfarrer willkommen. Vorgänger Norbert Burmettler ist nach 13 Jahren an dieser Position ab sofort gemeinsam mit Regens Richard Tatzreiter als Subregens im Priesterseminar Wien-St. Pölten- Eisenstadt für die Priesterstudenten der Diözese St. Pölten verantwortlich.

„Die Pfarre soll ein blühender Garten sein, wo viel Platz ist zum Blühen, Wachsen und Gedeihen."

„Kowar ist ein erfahrener Seelsorger, der seine neue Aufgabe gerne angenommen hat“, ist Bischof Alois Schwarz überzeugt, dass der neue Dompfarrer seine Aufgabe gut ausfüllen wird. Josef Kowar bat in der Messe nach der Übergabe des Bestellungsdekretes die Dompfarre um Unterstützung und Mitarbeit: „Die Pfarre soll ein blühender Garten sein, wo viel Platz ist zum Blühen, Wachsen und Gedeihen. Stellen wir alle unsere Interessen hintan zum Wohl der Pfarre, der Diözese und der Kirche.“ Schwarz stellte fest, dass auch viele Leute auch von dort gekommen sind, wo Kowar bisher tätig war. „Alle sind hier, alle wollen sehen, ob du eh liebevoll aufgenommen wirst.“

Und das wurde er. Der gebürtige Gmünder war zuletzt in Wieselburg tätig und davor seelsorgerisch in Schrems, Neulengbach, Tulln und Waidhofen an der Thaya. In der Domkirche wurde er nach seinem Studium der Philosophie, Theologie und Religionspädagogik an der Theologischen Hochschule in St. Pölten 2002 zum Priester geweiht. „Ich kenne mich hier also schon aus“, freut sich Kowar auf die Rückkehr in die Landeshauptstadt, obwohl er es sich zuerst nicht vorstellen konnte. „Es hat ein bisschen gedauert und einiger Gespräche mit geistlichen Begleitern bedurft. Ich denke schon, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist, Dompfarrer St. Pöltens zu sein“, erklärt Kowar.

Er orientiert sich an einem Gebetsspruch von Edith Stein, der lautet: Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, bin aus Deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen, Deinen Händen bette ich mich ein. „Vielleicht ist es Gottes Wille, dass ich dieser Mosaikstein bin“, so Kowar.