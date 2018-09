28. August 2018. An diesem Tag melden Kerstin und Dominik Weber aus Pottenbrunn ihren neugeborenen Sohn Christopher im Rathaus an. Bürgermeister Matthias Stadler wartet schon mit Blumenstrauß, Hauptstadtwein, Prandtauer-Torte, Einkaufsgutscheinen – und einer Urkunde. Die wird Christopher Weber sein Leben lang daran erinnern, dass er der 60.000ste St. Pöltner ist. Streng genommen sind es 60.000 mit einem Wohnsitz in St. Pölten, als Hauptwohnsitzer gemeldet sind 55.159.

„St. Pölten erreicht damit einen historischen Bevölkerungshöchststand. Die Wohnbau offensive beginnt voll zu greifen“, freut sich Stadler. Vorbei sind die Jahre, in denen die Stadt sogar Einwohner verlor. Heuer kamen alleine im Juni 250 Neo-St. Pöltner dazu, seit 2002 waren es über 7.000. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: 1.700 Wohnungen sind in Bau, 4.300 in Planung. Bis St. Pölten als Großstadt – mit mehr als 100.000 Einwohnern – gilt, wird es aber dauern. Wachstum um jeden Preis möchte Stadler nicht: „Wir wollen weiterhin mit Qualität wachsen.“ Nur so bleibe die hohe Lebensqualität in St. Pölten erhalten.